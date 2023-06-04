Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Alex’e borç yok
Giriş Tarihi: 4.6.2023

Alex’e borç yok

Alex’e borç yok

“Adı geçen futbolcuya ödemelerini aylar önce yapmış olmamız bir yana, FIFA veya diğer bir mahkeme nezdinde yürüyen hiçbir dava süreci de söz konusu değildir”

Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon terleten Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilmişti. 370 bin Euro maç başı ücreti, 5 taksite bölmeyi kabul eden oyuncu ilk taksitin ardından kalanların ödenmemesi sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti. Aralık ayında 370 bin Euro'nun yanı sıra 37 bin Euro da ceza bedeli ödenmesine karar verilmiş, 45 gün içerisinde ödenmediği takdirde transfer yasağı gelebileceği notu düşülmüştü. Siyahbeyazlı kulüp ödemeleri ocak ayında yapıp konuyu gündemden çıkardı. Dün yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer yasağı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiaları maksatlı ve yanıltıcıdır. Adı geçen futbolcuya ödemelerini aylar önce yapmış olduğumuz ve kendisine herhangi bir borcumuz olmadığı bir yana, FIFA veya diğer bir mahkeme nezdinde yürüyen bir dava süreci de söz konusu değildir. Ortaya atılan iddiaları, transfer dönemi öncesi manidar bulduğumuzu ifade ederiz" denildi.

ÖZLEMİ BİTTİ
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Muleka 12 hafta sonra 11'de yer aldı. Son olarak Antalyaspor ile 26 Şubat'ta oynanan erteleme maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Dün 68 dakika oyunda kaldı ve 3 şut çekti. 38 kez topla buluştu. 26 pas verip yüzde 69.2 pas isabeti sağladı.

PEREYRA PAHALI GELDİ
Beşiktaş, gelecek sezon takımı güçlendirmek için çalışmalar yaparken, 4 koldan en iyi faydamaliyet verimi alacağı ismi bulmaya çalışıyor. Kartal'ın, gündemine gelen orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın maliyeti fazla bulundu. Oyuncunun menajeri Pastorello, Türkiye'ye Stefan de Vrij ile ilgili olarak F.Bahçe ve G.Saray özelinde görüşmeler yapmak için gelirken Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Ancak gündem Vrij olmadı. Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Arjantinli hakkında bilgi aldı. Oyuncunun 3 milyon Euro yıllık ücret talebi olduğu söylenince rakam çok fazla bulundu. Pereyra ismi gündemden düştü.

KULÜBEYE GENÇLİK AŞISI
Teknik direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı. Altyapıdan A Takım'a yükselen tam 6 futbolcu kadroda yer buldu. İşte o isimler: Kaleci - Emre Bilgin (2004), Ön libero - Berkay Vardar (2003), Forvet - Semih Kılıçsoy (2005), Orta saha - Demir Ege Tıknaz (2004), Sağ bek - Burak Selver Yıldız (2004), Stoper - Aytuğ Batur Kömeç (2004).

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
SON DAKİKA: CHP'den flaş 'Kurultay' kararı! Seçim hezimeti sonrası süreç başlatıldı...
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
SON DAKİKA | Ekonomi yönetiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
SON DAKİKA | PSG Lionel Messi ile yollarını ayırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alex’e borç yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA