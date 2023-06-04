Alex’e borç yok

Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon terleten Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilmişti. 370 bin Euro maç başı ücreti, 5 taksite bölmeyi kabul eden oyuncu ilk taksitin ardından kalanların ödenmemesi sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti.45 gün içerisinde ödenmediği takdirde transfer yasağı gelebileceği notu düşülmüştü.Dün yapılan açıklamada,Adı geçen futbolcuya ödemelerini aylar önce yapmış olduğumuz ve kendisine herhangi bir borcumuz olmadığı bir yana, FIFA veya diğer bir mahkeme nezdinde yürüyen bir dava süreci de söz konusu değildir.denildi.Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Muleka 12 hafta sonra 11'de yer aldı. Son olarak Antalyaspor ile 26 Şubat'ta oynanan erteleme maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Dün 68 dakika oyunda kaldı ve 3 şut çekti. 38 kez topla buluştu. 26 pas verip yüzde 69.2 pas isabeti sağladı.gelecek sezon takımı güçlendirmek için çalışmalar yaparken, 4 koldan en iyi faydamaliyet verimi alacağı ismi bulmaya çalışıyor. Kartal'ın, gündemine gelen orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın maliyeti fazla bulundu. Oyuncunun menajeri Pastorello, Türkiye'ye Stefan de Vrij ile ilgili olarak F.Bahçe ve G.Saray özelinde görüşmeler yapmak için gelirken Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Ancak gündem Vrij olmadı. Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Arjantinli hakkında bilgi aldı. Oyuncunun 3 milyon Euro yıllık ücret talebi olduğu söylenince rakam çok fazla bulundu. Pereyra ismi gündemden düştü.Teknik direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı. Altyapıdan A Takım'a yükselen tam 6 futbolcu kadroda yer buldu.Kaleci - Emre Bilgin (2004), Ön libero - Berkay Vardar (2003), Forvet - Semih Kılıçsoy (2005), Orta saha - Demir Ege Tıknaz (2004), Sağ bek - Burak Selver Yıldız (2004), Stoper - Aytuğ Batur Kömeç (2004).