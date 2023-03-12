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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Alkışlar Arda’ya

Geçen sezon futbol kariyerini sonlandıran Galatasaray’ın eski yıldızı, Marmaris’te düzenlenen organizasyonda gençlerle birlikte forma giydi

G.Saray ve Milli Takım'ın yanı sıra Barcelona ve Atletico Madrid'de yıllarca forma giyen Arda Turan, aylar sonra ilk kez sahalara Marmaris'te depremzedeler için döndü. Aktif futbolculuk kariyerini geçen sezon G.Saray'da sonlandıran Arda, deprem bölgelerinden gelen ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile Marmaris 1923 Spor'un gençleri arasındaki anlamlı özel maçta oynadı. Futbolseverler Arda'yı görmek için tribünleri doldurdu. Çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılanan Arda Turan, iki ekipte de oynadı. Maçı izleyenler, deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.

EN GÜZELİ OLMALI
Çocukların yüzlerinin gülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Arda Turan, şu ifadeleri kullandı: "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin. Sonuna kadar bu mücadeleye devam etmeliyiz. Neresi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Bu yüzden birbirimizle didişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım."

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