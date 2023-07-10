Allah bana o mutlu günü nasip etsin

Alanyaspor’u transfere ikna etmeye çalışan 30 yaşındaki sağ bek, “En büyük hayalim Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak, inşallah en kısa sürede anlaşma sağlanır” dedi
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve teknik direktör Şenol Güneş'in takımda tutulmasını istediği Tayfur Bingöl'ün transferi için yönetim bastırıyor. Alanyaspor, 1.5 milyonEuro'luk opsiyonu kullanılmayanoyuncu içinpeşin 1 milyonEuro talep etmiş,siyah-beyazlılarise "Bonservise500 binEuro'dan fazlasınıvermeyiz"mesajı göndermişti. Ancak Güneş'in özel isteği sonrası rakam 1 milyon Euro'ya yükseltildi ve 3 taksit önerisi sunuldu. Akdeniz ekibibunu da reddetti.
'GİTMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'
Transferin hâlâ bitmemesine çok üzülen 30 yaşındaki sağ bek, SABAHSpor'a konuştu. En büyük hayalinin Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Allah o günü görmeyibana nasip etsin. Alanyasporile görüştüm veBeşiktaş'a gitmek istediğimiaçık şekilde söyledim.İnşallah kulüplerbir an önce anlaşır, bende siyah-beyazlı formayıgiymeye devam ederim" ifadesini kullandı.