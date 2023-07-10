Allah bana o mutlu günü nasip etsin

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren ve teknik direktör Şenol Güneş'in takımda tutulmasını istediği Tayfur Bingöl'ün transferi için yönetim bastırıyor.Ancak Güneş'in özel isteği sonrası rakam 1 milyon Euro'ya yükseltildi ve 3 taksit önerisi sunuldu.Transferin hâlâ bitmemesine çok üzülen 30 yaşındaki sağ bek,'a konuştu. En büyük hayalinin Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu,ifadesini kullandı.