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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Amartey 1.7 milyon Euro alacak

Amartey 1.7 milyon Euro alacak
Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i bugün açıklanmaya hazırlanıyor. Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Ganalı stoper, ekonomik olmasının yanı sıra hem stoperde hem de ön liberoda da oynaması nedeniyle yönetimin üzerinde durduğu ilk isim oldu. Kartal'a 2+1 yıllık imza atacak 28 yaşındaki futbolcuya, sezon başına 1.7 milyon Euro ödenecek. Amartey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Beşiktaşlı olacak. Leicester City formasıyla 7 sezonda 106 maçta ter dökerken 2 gol kaydetti.

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Amartey 1.7 milyon Euro alacak
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