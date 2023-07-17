Amartey 1.7 milyon Euro alacak

Beşiktaş, prensipte anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i bugün açıklanmaya hazırlanıyor. Leicester City ilesözleşmesi sona erdiktensonra bonservisi elindeolan Ganalı stoper, ekonomikolmasının yanı sıra hemstoperde hem de ön liberoda daoynaması nedeniyle yönetiminüzerinde durduğu ilk isimoldu. Kartal'a 2+1 yıllık imza atacak 28 yaşındaki futbolcuya, sezon başına 1.7 milyon Euro ödenecek. Amartey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Beşiktaşlı olacak. Leicester City formasıyla 7 sezonda 106 maçta ter dökerken 2 gol kaydetti.