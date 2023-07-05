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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Amartey Beşiktaş’ta!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Amartey Beşiktaş’ta!

Leicester City ile sözleşmesi biten Ganalı stoperin imza parası isteğini sözleşmeye bonus maddeler ekleyerek çözen siyah-beyazlı yönetim, hafta sonuna kadar işi bitirecek

Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk bombayı patlatıyor. Siyahbeyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Daniel Amartey ile anlaşmayı sağladı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Kartal, ikili görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.

ALMANYA KAMPINDA TAKIMA DAHIL OLACAK
Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi. 2+1 yıllık kontrat teklif edilen Amartey'in sözleşme içeriğindeki maddelerde kalan küçük birkaç pürüzün de halledilmesinden sonra hafta sonuna kadar imzayı atmasının beklendiği ifade edildi. Siyah-beyazlılar bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor.

DÖRT FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
AMARTEY, ana mevkisi stoperin dışında sağ bek, ön libero ve 8 numarada da forma giyebilyor.
KARIYERINDE Brendan Rodgers ve Claudio Ranieri gibi teknik adamlarla çalışan Ganalı, 10 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.
28 yaşındaki oyuncuya 8.4 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.
48 kez Gana Milli Takımı forması giyerken skor üretemedi.
GÜNCEL piyasa değeri 12 milyon Euro gösteriliyor.

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Amartey Beşiktaş’ta!
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