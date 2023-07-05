Amartey Beşiktaş’ta!

Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk bombayı patlatıyor.Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı.Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi.Siyah-beyazlılar bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor., ana mevkisi stoperin dışında sağ bek, ön libero ve 8 numarada da forma giyebilyor.Brendan Rodgers ve Claudio Ranieri gibi teknik adamlarla çalışan Ganalı, 10 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.yaşındaki oyuncuya 8.4 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.kez Gana Milli Takımı forması giyerken skor üretemedi.piyasa değeri 12 milyon Euro gösteriliyor.