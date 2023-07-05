Amartey Beşiktaş’ta!

Leicester City ile sözleşmesi biten Ganalı stoperin imza parası isteğini sözleşmeye bonus maddeler ekleyerek çözen siyah-beyazlı yönetim, hafta sonuna kadar işi bitirecek
Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk bombayı patlatıyor. Siyahbeyazlılar,uzun süredir görüşmehalinde olduğu DanielAmartey ile anlaşmayısağladı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Kartal, ikili görüşmelersonucunda bu sorunu ortadankaldırmayı başardı.
ALMANYA KAMPINDA TAKIMA DAHIL OLACAK
Beşiktaşlı kurmayların, 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerisinin biraz daha üzerine çıkıp ayrıca bonus maddeleri ekleyerek 28 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenildi. 2+1 yıllık kontrat teklifedilen Amartey'in sözleşmeiçeriğindeki maddelerde kalanküçük birkaç pürüzün dehalledilmesinden sonra haftasonuna kadar imzayı atmasınınbeklendiği ifade edildi. Siyah-beyazlılar bu transferi noktalayarak oyuncuyu Almanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap kampında takıma dahil etmek istiyor.
DÖRT FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR AMARTEY, ana mevkisi stoperin dışında sağ bek, ön libero ve 8 numarada da forma giyebilyor. KARIYERINDE Brendan Rodgers ve Claudio Ranieri gibi teknik adamlarla çalışan Ganalı, 10 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi. 28 yaşındaki oyuncuya 8.4 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. 48 kez Gana Milli Takımı forması giyerken skor üretemedi. GÜNCEL piyasa değeri 12 milyon Euro gösteriliyor.