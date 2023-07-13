Amartey’de mutlu son

Beşiktaş bu sezonki ilk yabancı transferini gerçekleştirdi… Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündeminde yer alan ve17 Mayıs'ta görüşmelerin başladığını duyurduğu Daniel Amartey'i renklerine bağladı.ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper, 1.7 milyon Euro garanti ücret karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' dedi. Ganalı futbolcu, bugün ya da yarın İstanbul'a gelecek.1.86'lık oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından da 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak ve siyah-beyazlıların Almanya kampına katılacak. Bu transferle ilgili bir detay da ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in,aradığı, oyuncunun da olumlu bilgiler vererek tecrübeli savunmacıya kefil olduğu öğrenildi.SABAH Spor, Amartey'in gündeme geldiğini 17 Mayıs'ta, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını da 5 Temmuz'da okuyucularına duyurmuştu.Amartey'in transferi, Beşiktaş'ı durdurmayacak. Siyahbeyazlılar, kadrosuna bir stoper daha katacak. Bu futbolcunun, Afrika kıtası dışından bir isim olduğu bildirildi.Beşıktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in takımında görmeyi çok istediği Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile bonservis bedelsiz, sadece 600 bin Euro bonus ve %25 sonraki satıştan pay özelinde anlaşma sağladı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile başlayan görüşmelerde 1 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlı ekip, 20 milyon TL'ye yakın bir rakam sundu.Yönetimin 20 milyon TL'den yukarı çıkmayacağı bildirildi. Öte yandan Galatasaray'ın da oyuncu için devreye girdiği ve kulübüyle görüştüğü öğrenildi.