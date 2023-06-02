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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Amartey'e onay çıktı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Amartey’e onay çıktı

Milli futbolcu, Leicester’dan takım arkadaşı olan Daniel Amartey için Güneş’e tüm detayları verdi. Bonservisi elinde olan 28’lik savunmacıya 2+1 yıllık sözleşme önerildi

Gelecek sezona savunma hattını güçlendirerek başlamak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City'nin başarılı ismi Daniel Amartey'i gündemine alırken oyuncuyla ilgili bilgiler de teknik direktör Şenol Güneş'e sunuldu. Güneş, milli takımdan öğrencisi ve Amartey'in de takım arkadaşı olan Çağlar Söyüncü'ye telefon etti. Çağlar'dan bilgiler alan tecrübeli hoca ekibiyle de teknik incelemeyi yaptıktan sonra yönetime olumlu geri dönüş yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun hem sağ stoper hem de ön libero ve sağ bek oynayabilmesinin takıma zenginlik katacağı düşünülüyor. Avrupa'dan da çok sayıda talibi olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş cephesi, teklifini hazırladı. Deneyimli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon Euro önerecek.

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Amartey'e onay çıktı
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