Amir’i Kartal kaptı

Beşiktaş, uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, yaptığı son pazarlıklarda Galatasaray'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Beşiktaş, bu transfer için yeşil-beyazlı kulübe 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro başarı bonusu ödeyecek.Kartal, senelik 1 milyon Euro ücret ödeyeceği futbolcu ile 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.