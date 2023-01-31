Amir’i Kartal kaptı

Beşiktaş, G.Saray’ın da gündeminde bulunan 25 yaşındaki orta sahayı bitirdi. Konyaspor’a 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonuslar ödenecek
Beşiktaş, uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, yaptığı son pazarlıklarda Galatasaray'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Beşiktaş, bu transfer için yeşil-beyazlı kulübe 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro başarı bonusu ödeyecek. Yapılan anlaşmada ayrıcasonraki satıştan yüze 20 pay maddeside yer alıyor. Kartal, senelik 1 milyon Euro ücret ödeyeceği futbolcu ile 4.5 yıllık kontrat imzalayacak. AmirHadziahmetovic'in Kartal'a gelebilmekiçin alacaklarını da bıraktığı öğrenildi.