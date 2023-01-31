Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Amir’i Kartal kaptı
Giriş Tarihi: 31.1.2023

Amir’i Kartal kaptı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Amir’i Kartal kaptı

Beşiktaş, G.Saray’ın da gündeminde bulunan 25 yaşındaki orta sahayı bitirdi. Konyaspor’a 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonuslar ödenecek

Beşiktaş, uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, yaptığı son pazarlıklarda Galatasaray'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Beşiktaş, bu transfer için yeşil-beyazlı kulübe 3 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro başarı bonusu ödeyecek. Yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüze 20 pay maddesi de yer alıyor. Kartal, senelik 1 milyon Euro ücret ödeyeceği futbolcu ile 4.5 yıllık kontrat imzalayacak. Amir Hadziahmetovic'in Kartal'a gelebilmek için alacaklarını da bıraktığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Son dakika | Denizli'de emekçi kadınlarla buluşma! Başkan Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6'lı masada adaylık krizi büyüyor! 13 Şubat çıkmazında yeni perde: Böyle bir bilgi mevcut değil
Bakan Kurum, Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikası açılışında konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Amir’i Kartal kaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA