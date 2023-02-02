Amir’in maliyeti 4.2 milyon €

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la 3.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Boşnak futbolcu15 maç barajını aşarsa250 bin Euro, sonrasındaise 25'er maçta 3 kezolmak üzere 250 bin Eurodaha bonus alacak. Kartal'a bu transferin toplam maliyeti 4.2 milyon Euro'yu bulacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay da anlaşmaya konuldu. Oyuncu ise4.5 yıllık kontratkarşılığındayarım sezon için500 bin Euro, sonrasındaise sezonbaşına 1.1 milyonEuro kazanacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 25 yaşındaki orta sahayı Sivas deplasmanında 11'de oynatmayı planlıyor.
'BEŞİKTAŞ ISRAR ETTİ'
AMİR Hadziahmetovic, transferini resmiyete döküp yeni takımına katılmak için dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftarların karşıladığı yıldız futbolcu, "Konyaspor'u çok seviyorum ama hayat devam ediyor. İngiltere'den deteklifler vardı. Bu işin gerçekleşmesini Beşiktaş'ın ısralı oluşu sağladı" dedi.