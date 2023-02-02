Amir’in maliyeti 4.2 milyon €

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la 3.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.Kartal'a bu transferin toplam maliyeti 4.2 milyon Euro'yu bulacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay da anlaşmaya konuldu.Teknik direktör Şenol Güneş, 25 yaşındaki orta sahayı Sivas deplasmanında 11'de oynatmayı planlıyor.AMİR Hadziahmetovic, transferini resmiyete döküp yeni takımına katılmak için dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftarların karşıladığı yıldız futbolcu, "Konyaspor'u çok seviyorum ama hayat devam ediyor.Bu işin gerçekleşmesini Beşiktaş'ın ısralı oluşu sağladı" dedi.