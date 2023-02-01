Amir’in peşinde!

iyah-beyazlıların imza aşamasına geldiği Amir Hadziahmetovic'in hafta sonu oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarlı bir şekilde istediği ve bir an önce transferinin imzaya dökülmesini beklediği Boşnak orta saha için kulübüİki kulüp arasındaki sorun sadece ödeme planı üstünde kalırken Beşiktaş, bonservis bedelinin yarısını. Konya ise peşinatı arttırmanın peşinde. Hadziahmetovic'in Beşiktaş'tan yarım sezon içindiğer sezonlarda isekazanacağı vekontrat imzalayacağı ifade edildi.Salih Uçan'ın yokluğunda Tayfur Bingöl bu kez orta sahadaydı. 30 yaşındaki futbolcu Alanyaspor maçında sağ bek, Konya mücadelesinde ise 2. devre oyuna girip sağ kanatta görev almıştı. Dün ise orta sahada maça başlayan Tayfur böylelikle 3 haftada 3 maçı farklı bölgelerde geçirdi.BEŞIKTAŞ, hafta sonu Sivas'ta oynanacak maç için TFF'ye saha zemininin uygunluğu ile ilgili başvuruda bulunmuştu. İncelemeye alınan 4 Eylül Stadı zeminindeki son durumla ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şu açıklamayı yaptı: "Şu an net olarak bilemiyorum. Haber bekliyoruz.ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. 9 km hızla rüzgar eserken hava sıcaklığı ise 1 dereceydi. 76 bin kişilik statta yaklaşık 3 bin taraftar stadyumdaydı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İnegölspor'u çalıştıran kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi şüphesi ile tedavi altına alındı. Antrenman sırasında fenalaşan Bahaddin Güneş'e anjiyo yapıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.