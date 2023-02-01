Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Amir’in peşinde!
Giriş Tarihi: 1.2.2023

Amir’in peşinde!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Amir’in peşinde!

Konyaspor ile Beşiktaş 3 milyon Euro’luk ödeme planı üstünde yoğunlaştı. Kartal, yarısı peşin kalanı ise 6 taksitte ödemek isterken yeşil-beyazlılar peşinatın yükseltilmesi için direniyor

Siyah-beyazlıların imza aşamasına geldiği Amir Hadziahmetovic'in hafta sonu oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarlı bir şekilde istediği ve bir an önce transferinin imzaya dökülmesini beklediği Boşnak orta saha için kulübü Konyaspor ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay için anlaşma sağlandı.

YILLIK 1.1 MİLYON EURO ALACAK
İki kulüp arasındaki sorun sadece ödeme planı üstünde kalırken Beşiktaş, bonservis bedelinin yarısını peşin kalanı 6 taksitte vermek istiyor. Konya ise peşinatı arttırmanın peşinde. Hadziahmetovic'in Beşiktaş'tan yarım sezon için 500 bin Euro, diğer sezonlarda ise yıllık 1.1 milyon Euro kazanacağı ve 4.5 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi.

Her yere Tayfur!
Salih Uçan'ın yokluğunda Tayfur Bingöl bu kez orta sahadaydı. 30 yaşındaki futbolcu Alanyaspor maçında sağ bek, Konya mücadelesinde ise 2. devre oyuna girip sağ kanatta görev almıştı. Dün ise orta sahada maça başlayan Tayfur böylelikle 3 haftada 3 maçı farklı bölgelerde geçirdi.

'Zemin için haber bekliyoruz'
BEŞIKTAŞ, hafta sonu Sivas'ta oynanacak maç için TFF'ye saha zemininin uygunluğu ile ilgili başvuruda bulunmuştu. İncelemeye alınan 4 Eylül Stadı zeminindeki son durumla ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şu açıklamayı yaptı: "Şu an net olarak bilemiyorum. Haber bekliyoruz. Ekipler 1 haftadan beri sahayı çok iyi koruyor. Zannediyorum kendi sahamızda oynayacağız."

Koşarak ısındılar!
ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. 9 km hızla rüzgar eserken hava sıcaklığı ise 1 dereceydi. 76 bin kişilik statta yaklaşık 3 bin taraftar stadyumdaydı. İki takımın oyuncuları da battaniyelerle otururken taraftarların zaman zaman boş tribünde koşup zıplayarak ısınmaya çalıştıkları görüldü

Bahaddin Güneş korkuttu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İnegölspor'u çalıştıran kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi şüphesi ile tedavi altına alındı. Antrenman sırasında fenalaşan Bahaddin Güneş'e anjiyo yapıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın galibiyet serisine Karagümrük son verdi! Kartal, 1 puana razı oldu...
Cizre’ye kadın eli değdi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti
CHP'li Yüksel Taşkın itiraf etti! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler HDP için konulmuş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Amir’in peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA