Ankaragücü maçındaki olaylar için Beşiktaş'tan açıklama! "Kabul edilemez"

Mücadelenin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Beşiktaş, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı olaylar hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Josef'in gördüğü bu kırmızı kartı kabul etmiyoruz. Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir kusuru varsa, bu bize iletilirse, biz gereğini yaparız. Bizim bir oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz."

"Sahaya giren saldırgan, hakeme de saldırabilirdi. Josef de Souza, hakeme saldırmak üzereyken müdahale edip hakemi korusa kime kırmızı kart gösterilecekti? Josef'in kırmızı kartı İptal edilmelidir."