Arat’ın ihracı oylanacak!

Beşiktaş, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemi kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısına çağrı ilanı yayımladı. 2 Kasım 2025'te yapılacak toplantının gündem maddeleri dikkat çekici. Denetim Kurulu raporu okunacak ve son 3 yönetime ait dönemler idari ve mali açıdan ibra oylamasına sunulacak. Eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl süreli geçici ihracı istenecek. Arat, 12 Nisan'daki Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda dönemin Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün saldırısına uğramıştı.