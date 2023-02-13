Arda ile buluştu Kartal pozu verdi

Josef, Hatay'da enkazdan 128 saat sonra çıkartılan 13 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Arda Can Övün'ü tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. İmzaladığı formasını Arda'ya veren Brezilyalı futbolcu, "Seni tebrik ediyorum. Sen Türk halkının bir kahramanısın. Herkes senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için büyük bir onur" diye konuştu. Ardından Arda ile kartal pozu verdi. Genç taraftar, enkaz altında geçen 128 saati şöyle anlattı: "Sıkışmıştım. 6 gün enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Gördüğüm ilk ışık ve sesle çok mutlu oldum."