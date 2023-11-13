Arızaya ilk müdahale!

ÖZLENEN TABLO
Bu sezon sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i yenerek güven tazeledi. Galibiyetin ardından soyunma odasında zafer pozu veren siyah-beyazlılar, büyük coşku yaşarken birlik ve beraberlik ruhunu da ortaya koydu
MERT AZ AMA ÖZ KURTARDI!
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok kalesine isabet eden iki şutu da çıkardı. Tecrübeli eldiven, özellikle 90+5'te Dubois'ya gol izni vermeyerek siyah-beyazlı takımın Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılmasında pay sahibi oldu.
ESKİ GÜNLERİMİ HATIRLADIM
Çalımbay, "Maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanı olduğum dönemleri… Taraftarımız için güzel bir galibiyet aldık" dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Her şeyden önce taraftara desteği için teşekkür ediyorum. Maça çıktığımda eski günleri hatırladım. Takım kaptanı olduğum dönemleri. Kazanmamız çokönemliydi. Çünkü taraftarı kazanmamızgerekiyordu. Haftalardır istedikleri sonuçlar olmadı ama onlar için güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra da böyle devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
GHEZZAL HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Antalya kampının iptal olduğun dile getiren Çalımbay, "Çoluğu, çocuğu olan futbolcularvar. Ailelerinin yanındanayrılmak istemediler. Bununyerine iki hazırlık maçı oynayacağız.Belki Sakarya'ya gideceğiz.Onursal başkanımızSüleyman Seba için bir vefamaçı gibi oynamak istiyoruz" dedi. Tecrübeli hoca sakatlıklar için de "Bahtiyar'ın gözü görmedi. Kapandı ve kan geldi. Ghezzal'ı anlamadık. Oyunaaldık, içeri geldi ve 'Oynayamayacağım'dedi. Çok ağladı,duygulandı" ifadelerini kullandı.
ÇALIMBAY'A SEVGI SELİ
Rıza Çalımbay, 18 yıl 27 gün sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkarken, siyahbeyazlı futbolseverler deneyimli hocaya büyük destek verdi. Tecrübeli çalıştırıcıya çiçek veren taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahürat yaptı.
TRİBÜNE GİT HOCAM
Taraftarlar maç sonrası Rıza Çalımbay'ı tribüne çağırdı. Gedson Fernandes de "Seni istiyorlar hocam" diyerek Çalımbay'ı tribünlere yönlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı da kendisi için tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverleri selamladı.