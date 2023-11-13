Arızaya ilk müdahale!

Bu sezon sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i yenerek güven tazeledi. Galibiyetin ardından soyunma odasında zafer pozu veren siyah-beyazlılar, büyük coşku yaşarken birlik ve beraberlik ruhunu da ortaya koyduBeşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok kalesine isabet eden iki şutu da çıkardı. Tecrübeli eldiven, özellikle 90+5'te Dubois'ya gol izni vermeyerek siyah-beyazlı takımın Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılmasında pay sahibi oldu.Çalımbay, "Maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanı olduğum dönemleri… Taraftarımız için güzel bir galibiyet aldık" dediBeşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Her şeyden önce taraftara desteği için teşekkür ediyorum. Maça çıktığımda eski günleri hatırladım. Takım kaptanı olduğum dönemleri.. Haftalardır istedikleri sonuçlar olmadı ama onlar için güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra da böyle devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.Antalya kampının iptal olduğun dile getiren Çalımbay,dedi. Tecrübeli hoca sakatlıklar için de "Bahtiyar'ın gözü görmedi. Kapandı ve kan geldi.ifadelerini kullandı.Rıza Çalımbay, 18 yıl 27 gün sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkarken, siyahbeyazlı futbolseverler deneyimli hocaya büyük destek verdi. Tecrübeli çalıştırıcıya çiçek veren taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahürat yaptı.Taraftarlar maç sonrası Rıza Çalımbay'ı tribüne çağırdı. Gedson Fernandes de "Seni istiyorlar hocam" diyerek Çalımbay'ı tribünlere yönlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı da kendisi için tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverleri selamladı.