Asıl koalisyon sizsiniz!

“Ligden çekilen iki kulüple ilgili alınan puan kararında koalisyon oldunuz. Birbirinizin menfaatine gelince el ele yürümeyi biliyorsunuz. F.Bahçe ve G.Saray koalisyonun en kralını uygulamayı bildiler, yeter ki işlerine gelsin”
"Hakemlerle, teşviklerle, primlerle maç almak diye bir şey bizim kültürümüzde yok"
Türk futbolunda yaşanan demeç savaşlarına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sert açıklamalarla katıldı. Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyen Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin koalisyon halinde hareket ettiği iddialarına yanıt verirken şu ifadeleri kullandı: "Eğerböyle bir şeyden söz edilecekseasıl koalisyon sizin aranızdavar. Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan iki kulüple ilgili alınan puan kararında koalisyon oldunuz. Birbirinizin menfaatlerine gelince el ele yürümeyi biliyorsunuz. F.Bahçe ve G.Saray koalisyonun en kralını uygulamayı bildiler, yeter ki işlerine gelsin."
O YILAN BİR GÜN GELİR SİZE DE DOKUNUR
"Koalisyon, hakemler konusunda da var. Eski hakemlerin görevlerine son verildi. F.Bahçe ve G.Saray koalisyon oluyor… Geri geliyorlar, 'İyi yapıldı' diyorlar. Bir tek ben muhalefet ediyorum. 19 kulüp hakemlere sallıyor, bir benhariç… Siz kendiniz istediniz bu hakemlerinkalmasını, şimdi hangi haklaşikâyet ediyorsunuz? 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor! Konuşmanızgereken günlerde konuşmadınız, bugünde konuşmayacaksınız! Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!"
TFF'NİN BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞMESİ GEREKİYOR
"G.Saray derbisinin hakemi Ali Şansalan'ı, benim istediğime yönelik söylenti vardı. Bu kesinlikle yanlış. Hakemlerle, teşviklerle, primlerle maç almak diye bir şey bizim kültürümüzde yok. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de başarılı bulmuyorum. Aday olduğundadesteklemedim, bir daha aday olduğundada desteklemeyeceğim. Kurullar, insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir. Bu iş MHK ile çözülmeyecek. 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu,TFF'nin hiç suçu yok yani... MHK başkanını değiştirmek yerine, kendiniz gidebilirsiniz. TFF'nin baştan aşağı değişmesi lazım.
ADIMI 'AHMET NUR SONRADAN HAKLI ÇIKAN' YAPACAĞIM!
AHMET Nur Çebi, bir soru üzerine TFF başkanlığına aday olmadığını söylerken, Dursun Özbek'in, "Zengin aile çocukları" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Dursun Abi'yi iyi tanıyorum. Çok takdir ettiğim bir geçmişi var. 30 yıllık dostunun oğlunu aşağı çekmek için söylediği bir ifade. Gerçekten hiç hoş olmamış. Zenginlik bir suçsa, anayasaya koysunlar. Biz de tüzüğe koyalım, kimse kulübe giremesin. Herkesin bir görevi var. DursunBey'in oğlu da çok zengin. Dursun Bey'in oğlunun o zaman Galatasaray'da görev almaması gerekiyor. Erden Bey de zengin çocuğu" şeklinde konuştu. Çebi, futbol kamuoyunda tartışılan konulardaki haklılığını ise "Bundan sonra ismimi değiştireceğim. Artık 'Ahmet Nur Sonradan Haklı Çıkan' yapacağım" sözleriyle dile getirdi.
'KARŞI KIYI' DEDİĞİNİZERMENİ TOPRAKLARI MI?
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın, "Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmışlar" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Çebi, "Rahmi Koç, Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuş biridir. Ali Koç'la olan ilişkimiz Koç ailesiyle olan ilişki değildir. 'Karşı kıyı' diyorlar... 'Karşı kıyı'dediğiniz Bulgaristan topraklarımı, Ermenistan topraklarımı? Hepsi bizim topraklarımız. Siz F.Bahçe ve G.Saray Kulübü olarak 14 sene boyunca birbirinizin sponsoruyla yan yana yürüdünüz. Çok şükürki G.Saraylılıkla adı anılanhenüz bir sponsorumuz olmadığıiçin mutluyuz. Bundan sonra da olmamasına özellikle hassasiyet göstereceğim" açıklamasında bulundu.
LİNÇ OPERASYONUNU GALATASARAY YAPTIRDI Özbek'in Çetinsaya ile ilgili sözlerine değinen Çebi, "Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bukadar hakarete izin veremezsiniz. Kimseyi taciz ederek, doğru yola getirmezsiniz" diye konuştu
DEPREM döneminde kendisine Galatasaray tarafından linç operasyonu yapıldığını ileri süren Ahmet Nur Çebi, "Troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar. Linç kültürü ile bir yere varamazsınız. Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya'nın attığı tweet 'Keşke olmasa' diyeceğimiz bir açıklamadır. Ancak linç kültürüyle anında düğmeye basarak yapılan hakaretler, tehditler kabul edilemez. G.Saray gibi büyük bir kulüp, yönetim toplantısında Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi' dedi. G.Saray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alıp, özür diletmek doğru değil. 'Dostum' dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYON OLSAK DA TESCİL EDİLMESİN
"BIZ hiç kimseden 5 puan falan istemiyoruz. İki kulübümüzün dışarıda kalması sonucunda bazı takımlar benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. İki takım gelsin desin, 'İçeride oynamam gereken maçlarıdeplasmanda oynamak istiyorum' desinler. Hodri meydan. Ben bunu kabul etmiyorum. Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olsa bile tescil edilmesini kabul etmeyeceğim."