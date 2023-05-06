Asıl koalisyon sizsiniz!

"Hakemlerle, teşviklerle, primlerle maç almak diye bir şey bizim kültürümüzde yok"Türk futbolunda yaşanan demeç savaşlarına Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sert açıklamalarla katıldı. Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyen Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin koalisyon halinde hareket ettiği iddialarına yanıt verirken şu ifadeleri kullandı: "Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan iki kulüple ilgili alınan puan kararında koalisyon oldunuz. Birbirinizin menfaatlerine gelince el ele yürümeyi biliyorsunuz. F.Bahçe ve G.Saray koalisyonun en kralını uygulamayı bildiler, yeter ki işlerine gelsin.""Koalisyon, hakemler konusunda da var. Eski hakemlerin görevlerine son verildi. F.Bahçe ve G.Saray koalisyon oluyor… Geri geliyorlar,diyorlar. Bir tek ben muhalefet ediyorum.'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' olmuyor, o yılan bir gün size de dokunuyor!Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!""G.Saray derbisinin hakemi Ali Şansalan'ı, benim istediğime yönelik söylenti vardı. Bu kesinlikle yanlış. Hakemlerle, teşviklerle, primlerle maç almak diye bir şey bizim kültürümüzde yok. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de başarılı bulmuyorum.Kurullar, insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir. Bu iş MHK ile çözülmeyecek. 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor.MHK başkanını değiştirmek yerine, kendiniz gidebilirsiniz. TFF'nin baştan aşağı değişmesi lazım.AHMET Nur Çebi, bir soru üzerine TFF başkanlığına aday olmadığını söylerken, Dursun Özbek'in,sözlerinin hatırlatılması üzerine "Dursun Abi'yi iyi tanıyorum. Çok takdir ettiğim bir geçmişi var. 30 yıllık dostunun oğlunu aşağı çekmek için söylediği bir ifade. Gerçekten hiç hoş olmamış. Zenginlik bir suçsa, anayasaya koysunlar. Biz de tüzüğe koyalım, kimse kulübe giremesin. Herkesin bir görevi var.Dursun Bey'in oğlunun o zaman Galatasaray'da görev almaması gerekiyor.şeklinde konuştu. Çebi, futbol kamuoyunda tartışılan konulardaki haklılığını ise "Bundan sonra ismimi değiştireceğim. Artıkyapacağım" sözleriyle dile getirdi.Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın, "Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmışlar" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Çebi, "Rahmi Koç, Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü'ne üye olmuş biridir. Ali Koç'la olan ilişkimiz Koç ailesiyle olan ilişki değildir. 'Karşı kıyı' diyorlar... 'Hepsi bizim topraklarımız. Siz F.Bahçe ve G.Saray Kulübü olarak 14 sene boyunca birbirinizin sponsoruyla yan yana yürüdünüz.Bundan sonra da olmamasına özellikle hassasiyet göstereceğim" açıklamasında bulundu.DEPREM döneminde kendisine Galatasaray tarafından linç operasyonu yapıldığını ileri süren Ahmet Nur Çebi, "Troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar. Linç kültürü ile bir yere varamazsınız. Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya'nın attığı tweet 'Keşke olmasa' diyeceğimiz bir açıklamadır. Ancak linç kültürüyle anında düğmeye basarak yapılan hakaretler, tehditler kabul edilemez. G.Saray gibi büyük bir kulüp, yönetim toplantısında Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi' dedi. G.Saray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alıp, özür diletmek doğru değil. 'Dostum' dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız" şeklinde konuştu."BIZ hiç kimseden 5 puan falan istemiyoruz. İki kulübümüzün dışarıda kalması sonucunda bazı takımlar benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. İki takım gelsin desin,desinler. Hodri meydan. Ben bunu kabul etmiyorum. Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olsa bile tescil edilmesini kabul etmeyeceğim."