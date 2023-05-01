Aslan payı Kartal’ın

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Romain Saiss, Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a karşı buldu.Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ta golle tanıştı. Boşnak yıldız, ligdeki diğer 3 golünü Konyaspor formasıyla kaydetmişti.Beşıktaş'inen çok koşan ve en çalışkan isimleri arasında başı çeken Gedson Fernandes, çok hak ettikleri bir zafer kazandıklarını söyledi. Yıldız futbolcu "Bizim için çok anlamlı ve güzel bir gün. Beşiktaş gibi oynadık. Yarışta kaybedilmiş bir şey yok. Sadece bir tık gerideyiz. Tüm maçlarımızı kazanıp, bakacağız. Taraftarımıza bu şekilde oynayacağımızın sözünü verebilirim" diye konuştu.Hadziahmetovic, hem gol attığı hem de üç puan kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Galatasaray ilk yarıda bizi baskı altına aldı. Ancak sakin kaldık. Hata yaptıktan sonra bile sükunetimizi bozmadık. 30. dakikadan sonra kontrolü ele geçirdik ve sonuca gittik" dedi.