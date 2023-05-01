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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Aslan payı Kartal’ın

Aslan payı Kartal’ın

Sarı-kırmızılı ekip, İcardi ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Rakibini baskı altına alan siyah-beyazlılar; Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar ile sonuca gitti. Cimbom’un yediği ilk golde adamını kaçıran Oliveira, ikincisinde topu rakibine kaptırdı. Üçüncüde ise G.Saray savunması kademe hatası yaptı

SAİSS VE AMIR'DEN ALTIN SIFTAH
Beşiktaş'ın defans oyuncusu Romain Saiss, Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray'a karşı buldu. Son haftalardaki başarılı performansıyla formayı sırtına geçiren Faslı futbolcu, ligdeki tek asistini de sarı-kırmızılılara deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada yapmıştı. Amir Hadziahmetovic de Beşiktaş'ta golle tanıştı. Boşnak yıldız, ligdeki diğer 3 golünü Konyaspor formasıyla kaydetmişti.




GEDSON: BEŞİKTAŞ GİBİ OYNADIK
Beşıktaş'in en çok koşan ve en çalışkan isimleri arasında başı çeken Gedson Fernandes, çok hak ettikleri bir zafer kazandıklarını söyledi. Yıldız futbolcu "Bizim için çok anlamlı ve güzel bir gün. Beşiktaş gibi oynadık. Yarışta kaybedilmiş bir şey yok. Sadece bir tık gerideyiz. Tüm maçlarımızı kazanıp, bakacağız. Taraftarımıza bu şekilde oynayacağımızın sözünü verebilirim" diye konuştu.

SAKIN KALMAYI BAŞARDIK
Amir Hadziahmetovic, hem gol attığı hem de üç puan kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Galatasaray ilk yarıda bizi baskı altına aldı. Ancak sakin kaldık. Hata yaptıktan sonra bile sükunetimizi bozmadık. 30. dakikadan sonra kontrolü ele geçirdik ve sonuca gittik" dedi.

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Aslan payı Kartal’ın
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