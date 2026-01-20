Aston Villa Abraham için geldi

Beşiktaş'ın
golcü oyuncusu Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, vites artırdı. İngiliz ekibinin yetkilileri, dün Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını yerinde takip etti. Siyah-beyazlılar, takımdaki yerini önemli gördüğü Abraham için 20 milyon Euro'nun biraz daha üstünde bonservis
beklentisi içerisinde. Aston Villa'lı yetkililerin bugün Beşiktaş tarafıyla yüz yüze gelerek masaya oturacağı ve pazarlığı tamamlamak istediği aktarıldı. Aston Villa, Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve 4 milyon Pound maaş
teklifinde bulunmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Ada'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor.