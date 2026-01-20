Aston Villa Abraham için geldi

golcü oyuncusu Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, vites artırdı. İngiliz ekibinin yetkilileri, dün Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçını yerinde takip etti. Siyah-beyazlılar, takımdaki yerini önemli gördüğü Abraham içinbeklentisi içerisinde. Aston Villa'lı yetkililerin bugün Beşiktaş tarafıyla yüz yüze gelerek masaya oturacağı ve pazarlığı tamamlamak istediği aktarıldı. Aston Villa, Abraham'ateklifinde bulunmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Ada'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor.