Atletik Kartal

Avrupa kupalarındaki gibi bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada siyah-beyazlıları galibiyete Gedson Fernandes ve N'Koudou taşıdı Hem tribünlerde hem de sahada birlik mesajları verildi. Beşiktaş taraftarı, müsabakanın ardından Atletico Madrid takımının lehine tezahüratta bulundu
Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki dostluk maçının havası, Avrupa sınavı gibiydi. İki takımın oyuncuları da ciddiyetle mücadele edip resmi karşılaşma gibi oynadı. İspanyol ekibinin yıldızlarına karşı iyi bir sınav ortaya koyan Beşiktaş'ta, Gedson ve N'Koudou, 2-0'lık galibiyeti getiren isimler oldu. Son haftalarda performansıiyi olmayanGedson dışında,Rachid Ghezzalda asistiyle dikkat çekti. Ayrıca uzun süredir formaya hasret olan kaleci ErsinDestanoğlu da kurtarışlarıylagecenin en iyileri arasınaadını yazdırırken, savunmada Romain Saiss, rakip futbolculara geçit vermedi.
HELAL OLSUN DIEGO SIMEONE Atletıco Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simoene, maçın önemine dikkat çekerek, "Bu imkândan bahsedildiğinde kesinlikle gerçekleştirmemiz gerektiğini konuştuk. Türkiye, yakın hissettiğimiz bir ülke. Gerekli yardımı yapmak istedik" dedi.
BAŞKANLAR GELMEDİ! Kulüpler Birliği ve TFF dün önce toplantı, ardından iftar yaptı. Başkanların daha sonra maça gitmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra, eskiden Atletico Madrid forması giyen Arda Turan da yer aldı.
BİLETLER OKULA DÖNÜŞECEK
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından büyük bir dayanışma örneği gösteren Atletico Madrid, hazırlık maçında Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Mücadele için 29 bin bilet satılırken, taraftarlarınbir bölümü yardım amaçlı biletleri alıp,maça gelmedi. Tribünlerde ise 25 bin civarı futbolsever vardı. Yardım maçından elde edilen gelir; ilk etapta Hatay,Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurulacakokullar için kullanılacak.