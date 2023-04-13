Atletik Kartal

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki dostluk maçının havası, Avrupa sınavı gibiydi. İki takımın oyuncuları da ciddiyetle mücadele edip resmi karşılaşma gibi oynadı. İspanyol ekibinin yıldızlarına karşı iyi bir sınav ortaya koyan Beşiktaş'ta, Gedson ve N'Koudou, 2-0'lık galibiyeti getiren isimler oldu.Ayrıca uzun süredir formaya hasret olan kalecisavunmada Romain Saiss, rakip futbolculara geçit vermedi.Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simoene, maçın önemine dikkat çekerek, "Bu imkândan bahsedildiğinde kesinlikle gerçekleştirmemiz gerektiğini konuştuk. Türkiye, yakın hissettiğimiz bir ülke. Gerekli yardımı yapmak istedik" dedi.Birliği ve TFF dün önce toplantı, ardından iftar yaptı. Başkanların daha sonra maça gitmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra, eskiden Atletico Madrid forması giyen Arda Turan da yer aldı.Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından büyük bir dayanışma örneği gösteren Atletico Madrid, hazırlık maçında Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Mücadele için 29 bin bilet satılırken,Tribünlerde ise 25 bin civarı futbolsever vardı. Yardım maçından elde edilen gelir; ilk etaptakullanılacak.