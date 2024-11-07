Avrupalı kartal!

Semih Kılıçsoy, kazanmaları gereken bir maçtan üç puanla ayrıldıklarını vurguladı. Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren Semih, "Oyun bizim hakimiyetimizdeydi. Takımca elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz.Fiziğim doğuştan geliyor, üstüne çalışınca da böyle oluyor. Takım içinde arkadaşlık çok iyi, içeride kenetlendik. Her maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.OYNAMASI da oynamaması da gündem olan Semih Kılıçsoy, İmmobile'nin yokluğunda forvette görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk golünü kaydederek üzerindeki kara bulutları da dağıttı. 4 şutta 2 isabet sağlayan Semih, 20 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Ayrıca yüzde 79 pas isabetiyle oynadı.Ernest Muçi, Giovanni van Bronckhorst'un kendisine verdiği forma şansını çok iyi değerlendirdi. Arnavut futbolcu, son 5 maçın 4'ünde takımına skor katkısı yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, Konyaspor maçında asist, Galatasaray, Kasımpaşa ve Malmö maçlarında gol sevinci yaşarken sadece kulübede başladığı Lyon karşılaşmasını boş geçti. Öte yandan Muçi, Eylül 2023'ten (Legia formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç resmi maçta gol sevinci yaşadı.ERNEST Muçi, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Son iki maçımızı kaybetmiştik. İyi bir geri dönüş yaptık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdik. Her şeye çalışıyoruz. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞ 3 puanın yanı sıra galibiyet primi olarak da UEFA'dan para kazandı. Siyah-beyazlılar bu zaferle 450 bin Euro (16.5 milyon TL) elde etti.