Ay-yıldızlı kaleler Beşiktaş’a emanet

Son dönemde kalesini yerli isimlere emanet eden ve altyapıdan birçok önemli genç eldiven çıkartan Beşiktaş, Türk futboluna hizmet etmek üzere yeni isimler yetiştirmeye devam ediyor. Milli takımların her yaş kategorisinde kalede en az bir Beşiktaş akademisinde yer alan oyuncu bulunuyor.Fidan, "Altyapıdan oyuncu yetiştirmek sabır isteyen bir süreç.Bir altyapıda tüm yaş kategorilerindeki kalecilerimiz eğer milli takım kalecisi oluyorsa bu şans değildir. Çalışma, azim ve disiplin getirisidir" dedi.de Fidan gibi eğitmen vurgusu yaptı.Ekşi, "Eğitmenlerimizin neredeyse hepsi Beşiktaş Akademi'de ya da A takımda futbol oynamış, antrenörlük yapmış, TFF-UEFA'nın açmış olduğu kurslara katılmış, kendilerini geliştirmiş kişiler" diye konuştu. Akademi Kaleci Departmanı Sorumlusu Ekrem Köse ise "5'i milli olmak üzere 30 kalecimize güncel futbol dünyasının gereklerini, futbolun ana temeline uygun ve bilimsel yollarla öğretme gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.