Ay-yıldızlı kaleler Beşiktaş’a emanet

Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan, oyuncu yetiştirmenin sabır isteyen bir süreç olduğunu belirterek “Oluşan bu tablo; şansın değil çalışma, azim ve disiplinin getirisidir” ifadelerini kullandı
Son dönemde kalesini yerli isimlere emanet eden ve altyapıdan birçok önemli genç eldiven çıkartan Beşiktaş, Türk futboluna hizmet etmek üzere yeni isimler yetiştirmeye devam ediyor. Milli takımların her yaş kategorisinde kalede en az bir Beşiktaş akademisinde yer alan oyuncu bulunuyor. Siyahbeyazlıkulübünaltyapıdan sorumlu yöneticisiFırat Fidan, Beşiktaş'ınDNA'sında bulunan öz kaynakkültürünün sürdürülebilirolması için gerekentüm çalışmaları yaptıklarınısöyledi.
ALTYAPI HOCALARIMIZ KALİTELİ
Fidan, "Altyapıdan oyuncu yetiştirmek sabır isteyen bir süreç. Burada görmemizgereken, altyapı hocalarımızınkalitesi. Bir altyapıda tüm yaş kategorilerindeki kalecilerimiz eğer milli takım kalecisi oluyorsa bu şans değildir. Çalışma, azim ve disiplin getirisidir" dedi. Beşiktaş Futbol AkademiDirektörü Mehmet Ekşi de Fidan gibi eğitmen vurgusu yaptı.
7 PRO-LİSANS SAHİBİ EĞİTMEN
Ekşi, "Eğitmenlerimizin neredeyse hepsi Beşiktaş Akademi'de ya da A takımda futbol oynamış, antrenörlük yapmış, TFF-UEFA'nın açmış olduğu kurslara katılmış, kendilerini geliştirmiş kişiler.7 Pro-Lisans sahibi antrenörümüzvar" diye konuştu. Akademi Kaleci Departmanı Sorumlusu Ekrem Köse ise "5'i milli olmak üzere 30 kalecimize güncel futbol dünyasının gereklerini, futbolun ana temeline uygun ve bilimsel yollarla öğretme gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.