Ayarlarımıza döneceğiz

Aralık'taki kongrede Serdal Adalı'ya karşı başkanlık mücadelesi verecek olan Hasan Arat, ana hedeflerinin Beşiktaş'ı eski günlerine döndürmek olduğunu söyledi. Arat, "Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde mi kaldı? Bunlar gelir geçer. Biz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Daha da büyüyeceğiz. Fabrika ayarlarımıza dönüp hedeflerimize koşacağız" dedi. Arat'tan diğer satır başları şöyle:Ocak ayında formda, hemen katkı sağlayacak oyuncuları almak istiyoruz.Bu sezonu Rıza Çalımbay ile bitireceğiz. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var.Beşiktaş'ı basketbolda EuroLeague'e sokmayı hedefliyoruz.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kongrede Serdal Adalı'yı işaret etmesi hoş değil. Daha fazla zarar vermeden gitmeleri iyi olur.Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. Futbolun başında, futboldan gelen isimler olacak. Öyle her isteyen gelemeyecek.