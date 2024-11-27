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Giriş Tarihi: 27.11.2024

Aybaba ve Friedel ile yollar ayrıldı

Aybaba ve Friedel ile yollar ayrıldı
Sezona Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de de fırtına gibi esiyordu. Ancak siyah-beyazlılar, ekim ayının sonunda yine sarıkırmızılılarla oynadığı müsabakayı kaybedip seri düşüşe geçti. Kasımdaki 4 Süper Lig mücadelesinden 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alınmasının ardından siyah-beyazlı camiada kaos yaşanmaya başladı.




Transferlerden ve mevcut durumdan birçok isim sorumlu tutulurken dün 2 veda kararı çıktı. Gece yarısı yapılan açıklamada, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
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Aybaba ve Friedel ile yollar ayrıldı
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