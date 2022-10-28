Tecrübeli hoca, “Yarım kalan hikâyeyi en iyi şekilde tamamlayalım” derken coşkusunı ve inancını ortaya koydu: “Sahada olmanın heyecanı başka. Burada güzel günler geçirdik, ben aynı heyecanı taşıyorum”
Beşiktaş, Valerien İsmael'e teşekkür edip yolları ayırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden yeni hoca için harekete geçti. Önceki gün bir araya geldiği yöneticileriyle teknik direktör konusunu masaya yatıran Başkan Ahmet Nur Çebi en doğru ismin Şenol Güneş olduğunu ifade etti. Kendisineen büyük desteğiAsbaşkan EmreKocadağ verdi. İsim üzerinde anlaşma sağlanınca, Güneş,yöneticilerin toplantı yaptığıotele davet edildi.
ESKİ RUHUMUZU KAZANALIM
Başkan Çebi, 70 yaşındaki çalıştırıcıya, "Hocam kavuşmanınzamanı geldi. Takımolarak kadromuz iyi.Senin bize yeniden büyükbaşarılar yaşatacağına inanıyoruz.Bu havayı değiştirmeye,eski ruhu kazanmayaihtiyacımız var. Birlikteşampiyon olalım, Avrupa'dabaşarılara imza atalım" diyerek teklifini yaptı. Şenol Güneş de, "Yarım kalanbir hikâyemiz var. Buradaçok güzel günler geçirdik.Sahada olmanın heyecanıbaşka. Ben aynı heyecanıtaşıyorum" diyerek teklifi kabul etti. İlk görüşmede el sıkışıldı ve imzalar atıldı.
BONUSLARLA 6 MİLYON EURO
Şenol Güneş'in sözleşmesinin detayları belli oldu. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı teknik adam 1.5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak. Bonusların da devreye girmesihalinde rakam 2 milyonEuro'yu bulacak. Sözleşmenin toplam maliyeti ise 6 milyon Euro'ya ulaşacak.
İLKLER GÜNEŞ'LE YAŞANDI
Tecrübeli hoca sadece Beşiktaş değil, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaştı -ŞENOL Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk iki sezonda takımı şampiyonluğa taşıdı.
2015-2016'da 79 puan, 2016-2017'de 77 puanla mutlu sona ulaştı. -SIYAH-BEYAZLILAR sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına Güneş'le imza attı. -GRUP mücadelesinde 14 puan (4G-2B) toplayan Kara Kartal, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu. -GRUPTAN namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu eline geçirdi. -2016-2017'DE Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini yenme başarısı gösterdi. Deplasmandaki karşılaşmayı da kazanan Güneş'in takımı bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı. -PORTO'YU deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu. -GRUP aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete (4) ulaşan takım unvanını da yakaladı. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamlamıştı. -GÜNEŞ, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynattı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlılar, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Çeyrek finale kadar yükselirken, Lyon'a penaltılarla elendi.
BİLETLER TÜKENDİ
BeşiktaşÜmraniyespor karşılaşmasının biletleri dün saat 10.00'da satışa çıkarken hemen tükendi. Şenol Güneş'i, pazar17.00'de Vodafone Park'taki ilk maçında 41 bin Beşiktaştaraftar karşılayacak.
SADECE GHEZZAL!
Beşiktaş'la vedalaşan Valerien İsmaeldün İstanbul'danayrıldı. Fransız Hoca Almanya'ya ailesinin yanına uçtu. Futbolculardan sadece Ghezzal, hoca için sosyal medya hesabından paylaşım yapıp "Teşekkürlerkoç" ifadesini kullandı.
ZENGİN VE BEKTAŞ ÖNE ÇIKTI
ŞENOL Güneş'in yardımcılarının kim olacağı şu an için en çok merak edilen konu. Şeref Çiçek ve Eren Şafak'ın antrenör ekibinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yardımcı antrenörlük için daha önce hocayla çalışan Tamer Tuna düşünüldü. Ancak Tuna'nın yardımcılığı istemediği belirtildi. Güneş'in aklındaki isimler arasında son olarak milli takımda da yardımcılığını yapan Bayram Bektaş ile hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Tolga Zengin bulunuyor.