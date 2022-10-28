Aynı heyecanı taşıyorum

Beşiktaş, Valerien İsmael'e teşekkür edip yolları ayırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden yeni hoca için harekete geçti. Önceki gün bir araya geldiği yöneticileriyle teknik direktör konusunu masaya yatıran Başkan Ahmet Nur Çebi en doğru ismin Şenol Güneş olduğunu ifade etti.İsim üzerinde anlaşma sağlanınca,Başkan Çebi, 70 yaşındaki çalıştırıcıya,diyerek teklifini yaptı. Şenol Güneş de,diyerek teklifi kabul etti. İlk görüşmede el sıkışıldı ve imzalar atıldı.Şenol Güneş'in sözleşmesinin detayları belli oldu. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı teknik adam 1.5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.Sözleşmenin toplam maliyeti ise 6 milyon Euro'ya ulaşacak.Tecrübeli hoca sadece Beşiktaş değil, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'ndeulaştıGüneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk iki sezonda takımı şampiyonluğa taşıdı.2015-2016'da 79 puan, 2016-2017'de 77 puanla mutlu sona ulaştı.sadece kulüp tarihinin değil Türk futbol tarihinin de en önemli başarılarına Güneş'le imza attı.mücadelesinde 14 puantoplayan Kara Kartal, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu eline geçirdi.Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini yenme başarısı gösterdi. Deplasmandaki karşılaşmayı da kazanan Güneş'in takımı bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk takımı oldu.aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete (4) ulaşan takım unvanını da yakaladı. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamlamıştı.UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çeyrek final oynattı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlılar, grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Çeyrek finale kadar yükselirken, Lyon'a penaltılarla elendi.BeşiktaşÜmraniyespor karşılaşmasının biletleri dün saat 10.00'da satışa çıkarken hemen tükendi. Şenol Güneş'i,Vodafone Park'taki ilk maçındaBeşiktaş'la vedalaşanFransız Hoca Almanya'ya ailesinin yanına uçtu. Futbolculardan sadece Ghezzal, hoca için sosyal medya hesabından paylaşım yapıp "ifadesini kullandı.ŞENOL Güneş'in yardımcılarının kim olacağı şu an için en çok merak edilen konu. Şeref Çiçek ve Eren Şafak'ın antrenör ekibinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yardımcı antrenörlük için daha önce hocayla çalışan Tamer Tuna düşünüldü. Ancak Tuna'nın yardımcılığı istemediği belirtildi. Güneş'in aklındaki isimler arasında son olarak milli takımda da yardımcılığını yapan Bayram Bektaş ile hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Tolga Zengin bulunuyor.