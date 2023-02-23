Ayrılık yoksa transfer de yok!

Siyah-beyazlı kulüp, 5 Mart’a kadar uzatılan ara transfer döneminde takımdan giden yabancı futbolcu olursa ya da karşısına iyi bir fırsat çıkarsa kadrosuna takviye yapacak
Beşiktaş, şu ana dek 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken 6 ismi de değişen seçeneklerle farklı takımlara gönderdi. Kadroyu güçlendirenve verim alamadığıfutbolcuları elden çıkaransiyah-beyazlı ekip, 5Mart'a kadar devam edecekolan transfer dönemindeartık sessiz durumageçti. Şu anda takımda 14 yabancı oyuncu bulunurken Beşiktaş'ın bir transfer daha yapması iki koşula bağlı. Birincisi, 14 yabancıdan birisinin takımdan ayrılması. Bununiçin enyakın adayN'Koudou'yduancak Kamerunlu yıldızgelen teklifleri geri çevirdi. Bir diğer seçenek ise çok önemli fırsat transferi. Özellikle majör liglerden büyük şans doğuracak transfer imkânının ortaya çıkması halinde Beşiktaş harekete geçecek. Ancak yöneticiler, şu an için böyle bir futbolcunun olmadığını ve bu nedenle çok büyük ihtimalle transferi kapattıklarını belirtti.