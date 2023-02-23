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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Ayrılık yoksa transfer de yok!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Ayrılık yoksa transfer de yok!

Siyah-beyazlı kulüp, 5 Mart’a kadar uzatılan ara transfer döneminde takımdan giden yabancı futbolcu olursa ya da karşısına iyi bir fırsat çıkarsa kadrosuna takviye yapacak

Beşiktaş, şu ana dek 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken 6 ismi de değişen seçeneklerle farklı takımlara gönderdi. Kadroyu güçlendiren ve verim alamadığı futbolcuları elden çıkaran siyah-beyazlı ekip, 5 Mart'a kadar devam edecek olan transfer döneminde artık sessiz duruma geçti. Şu anda takımda 14 yabancı oyuncu bulunurken Beşiktaş'ın bir transfer daha yapması iki koşula bağlı. Birincisi, 14 yabancıdan birisinin takımdan ayrılması. Bunun için en yakın aday N'Koudou'ydu ancak Kamerunlu yıldız gelen teklifleri geri çevirdi. Bir diğer seçenek ise çok önemli fırsat transferi. Özellikle majör liglerden büyük şans doğuracak transfer imkânının ortaya çıkması halinde Beşiktaş harekete geçecek. Ancak yöneticiler, şu an için böyle bir futbolcunun olmadığını ve bu nedenle çok büyük ihtimalle transferi kapattıklarını belirtti.

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Ayrılık yoksa transfer de yok!
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