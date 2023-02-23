Ayrılık yoksa transfer de yok!

Beşiktaş, şu ana dek 5 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken 6 ismi de değişen seçeneklerle farklı takımlara gönderdi.Şu anda takımda 14 yabancı oyuncu bulunurken Beşiktaş'ın bir transfer daha yapması iki koşula bağlı. Birincisi, 14 yabancıdan birisinin takımdan ayrılması.Bir diğer seçenek ise çok önemli fırsat transferi. Özellikle majör liglerden büyük şans doğuracak transfer imkânının ortaya çıkması halinde Beşiktaş harekete geçecek. Ancak yöneticiler, şu an için böyle bir futbolcunun olmadığını ve bu nedenle çok büyük ihtimalle transferi kapattıklarını belirtti.