Az zamanda çok iş

Giriş Tarihi: 2.12.2025

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladığı Fatih Karagümrük mücadelesinde gol attı. Karagümrük maçına kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı. Portekizli futbolcu şu ana kadar sadece 220 dakika forma şansı bulmasına rağmen attığı 3 golle dikkatleri çekmeyi başardı. Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon isyan bayrağını açıp ayrılık uğruna forma bile giymeyen vatandaşı Rafa Silva'nın tavırlarından etkilenmeyen Jota, oynadığı maçlarda elinden gelen her şeyi yapıyor.
