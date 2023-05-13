Bakü’de Kartal alayı

Beşiktaş'ın, bugün Azerbaycan'ın Sabah FK Takımı ile Bakü'de depremzedeler yararına oynayacağı dostluk maçına büyük ilgi var. Karşılaşmada 32 bin seyirci kapasiteli Tevfik Behramov Cumhuriyet Stadyumu tamamen dolacak. Saat 17.00'de başlayacak ve Kanal D'den yayınlanacak maçtan en az 10 milyon TL'lik gelir bekleniyor. Bu parayla, Beşiktaş tarafından deprem bölgesinde yaptırılacak 1 okulun maliyeti karşılanacak. Bu arada Kartal'ı dün Azerbaycan'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. "Şampiyon" tezahüratları yapıldı.