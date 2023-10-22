Baltacı: TFF’den açıklama bekliyoruz

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, maçtan sonra hakemleri ve TFF'yi topa tuttu: "Derbinin hakemi Ali Şansalan olacaktı ama G.Saray'ın açıklamalarıyla hakemin değiştirildiğini herkes söyledi. Polemik yaratarak sonuç alınıyorsa biz de polemik yaratırdık. Bunu yapmayacağız. Neden Halil Umut Meler? TFF'nin bunu açıklaması lazım.. Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Beşiktaş-Lugano maçında TFF Başkanı Büyükekşi için taraftarı biz bağırtmadık.