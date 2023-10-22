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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Baltacı: TFF’den açıklama bekliyoruz

Baltacı: TFF’den açıklama bekliyoruz
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, maçtan sonra hakemleri ve TFF'yi topa tuttu: "Derbinin hakemi Ali Şansalan olacaktı ama G.Saray'ın açıklamalarıyla hakemin değiştirildiğini herkes söyledi. Polemik yaratarak sonuç alınıyorsa biz de polemik yaratırdık. Bunu yapmayacağız. Neden Halil Umut Meler? TFF'nin bunu açıklaması lazım. Operasyonun sonuca ulaştığını herkes görüyor. Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Beşiktaş-Lugano maçında TFF Başkanı Büyükekşi için taraftarı biz bağırtmadık. Tribünleri tutabilsek kendimiz için tutardık. Bize de istifa diye bağırıyorlar."

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Baltacı: TFF’den açıklama bekliyoruz
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