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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Bana alıyorlar çözüm bulmalıyım

Bana alıyorlar çözüm bulmalıyım

Başlarda rahat olduğunu ancak artık kendisine önlem alındığını söyleyen Weghorst, “Bana yapılan markaja karşı çözüm üretmeliyim” dedi

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, hem bireysel hem de takım anlamında iyi çalıştıklarını ancak bazen sahip oldukları kaliteyi sahada gösteremediklerini vurguladı. "Gücümüzü sahaya yansıtmamız gerekiyor" diyen Hollandalı oyuncu, şunları söyledi: "Trabzon maçı son derece önemli. Son şampiyon ve iyi bir takım. Umarım F.Bahçe derbisinin son dakikalarındaki performansımızı gösteririz. Zor bir mücadele olacak ancak kazanmak için sahaya çıkacağız."

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM
"Süper Lig, kaliteli ve iyi oyunculara sahip. Her takım gol atmaya çalışıyor. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Başlarda daha rahattım, gol ve asistler yapıyordum. Son zamanlarda olmuyor, çünkü önlem alınıyor. Ben de bu önlemlere karşı çözüm bulmalıyım. Olabildiğince en yüksek rakama ulaşmak istiyorum. Belki 2-3 gol atarım ama şampiyonluk getirir ve değerli olur. Her zaman kazanmak önemli. Daha önce çok gol attım ama kupa kazanmadım. Kupa kazanmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum."

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Bana alıyorlar çözüm bulmalıyım
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