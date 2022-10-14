Bana alıyorlar çözüm bulmalıyım

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, hem bireysel hem de takım anlamında iyi çalıştıklarını ancak bazen sahip oldukları kaliteyi sahada gösteremediklerini vurguladı.diyen Hollandalı oyuncu, şunları söyledi: "Trabzon maçı son derece önemli. Son şampiyon ve iyi bir takım.Zor bir mücadele olacak ancak kazanmak için sahaya çıkacağız.""Süper Lig, kaliteli ve iyi oyunculara sahip. Her takım gol atmaya çalışıyor.. Başlarda daha rahattım, gol ve asistler yapıyordum. Son zamanlarda olmuyor, çünkü önlem alınıyor. Ben de bu önlemlere karşı çözüm bulmalıyım. Olabildiğince en yüksek rakama ulaşmak istiyorum.Her zaman kazanmak önemli. Daha önce çok gol attım ama kupa kazanmadım. Kupa kazanmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum."