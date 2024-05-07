Bana ciddi bir teklif gelmedi!

Gelecek sezon için ismi Beşiktaş ile anılan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında çıkan iddialara Pendikspor maçının ardından açıklık getirdi. Sezon sonunda kırmızı- beyazlı takım ile yollarını ayıracağını vurgulayan 51 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüple ilgili de konuştu. İşte Yalçın'ın açıklamaları: "Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var.Ama tabii kolay değil.""Geçen hafta yaptığımız toplantıda dostane konuşmalar oldu. Herkesin kendine göre hedefleri var. Ben ve ekibim gününde alıyoruz ödemelerimizi. Ama önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım.Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple (Beşiktaş) görüşme yapmıyorum. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası."