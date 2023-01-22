Bana tavsiyede bulunamaz!

Beşıktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayseri'yi 2-0 yendikleri maç sonrası gündemi değerlendirdi. F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 'Bazı rakip yöneticilere tavsiyem, Fenerbahçe düşmanlığı söyleminden kurtulsunlar' sözlerinecevabını verdi. Transfer içindedi. Maçın hakemi Mete Kalkavan içinse şunları söyledi: "Mensah'ın ikinci sarı kartını vermedi. Rosier'in pozisyonundan önceki dirseği görmedi. Bizim oyuncularımıza çok kolay kart çıkıyor."KAYSERISPOR Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'la anılan Onur Bulut konusuna nokta koydu. Çamlı, "Onur için herkes bir şey söylüyor, bir benim bilgim yok herhalde. Onur benim futbolcum, sezon sonuna kadar da kalmasını istiyorum. Biz de düşmeye oynamıyoruz" dedi. Başkan, Salih'in golünden önce faul verilmemesine de, "Bu faul, Alanya'daki faul hangisine çalacaksınız. İnsaf" diye tepki gösterdi.Muleka'ya, Mısır Süper Ligi'nde lider olan Al Ahly 4 milyon Euro bonservisle talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Demokratik Kongolu santrfor için 8 milyon Euro istedi.