Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Bana tavsiyede bulunamaz!
Giriş Tarihi: 23.1.2023

Bana tavsiyede bulunamaz!

Bana tavsiyede bulunamaz!

Kocadağ, F.Bahçeli yönetici Baki’nin sözlerine yanıt verdi: “Ben 5 kupa gördüm. Kendisinden tavsiye alacak değilim”

Beşıktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayseri'yi 2-0 yendikleri maç sonrası gündemi değerlendirdi. F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 'Bazı rakip yöneticilere tavsiyem, Fenerbahçe düşmanlığı söyleminden kurtulsunlar' sözlerine "Ben 39 yaşındayım. Beşiktaş'ta 3'ü şampiyonluk 5 kupa gördüm. Kendisinden tavsiye alabileceğim bir durum görmüyorum. Bizim hiçbir camiaya düşmanlığımız yok, bu düşünceden çıksınlar" cevabını verdi. Transfer için "Aboubakar gibi önemli bir oyuncuyu bir hafta içinde aldık. Hocamızla konuştuk, bir iki takviye daha yapacağız" dedi. Maçın hakemi Mete Kalkavan içinse şunları söyledi: "Mensah'ın ikinci sarı kartını vermedi. Rosier'in pozisyonundan önceki dirseği görmedi. Bizim oyuncularımıza çok kolay kart çıkıyor."

'ONUR'U KIMSEYE VERMEM'
KAYSERISPOR Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'la anılan Onur Bulut konusuna nokta koydu. Çamlı, "Onur için herkes bir şey söylüyor, bir benim bilgim yok herhalde. Onur benim futbolcum, sezon sonuna kadar da kalmasını istiyorum. Biz de düşmeye oynamıyoruz" dedi. Başkan, Salih'in golünden önce faul verilmemesine de, "Bu faul, Alanya'daki faul hangisine çalacaksınız. İnsaf" diye tepki gösterdi.

MISIR'DAN TEKLİF VAR
Muleka'ya, Mısır Süper Ligi'nde lider olan Al Ahly 4 milyon Euro bonservisle talip oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Demokratik Kongolu santrfor için 8 milyon Euro istedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay ücretsiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bana tavsiyede bulunamaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA