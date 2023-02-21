Bana tezgah kurdular!

"Kayserispor Başkanı'nın 'çıkış maddesi' bulunan sözleşmeyi imza etmediği, beni sakinleştirmek için imza atıldığı yönünde açıklamalar yapıldı. Beni aldatmak üzerine planlanan eylemin hukuk önünde bir karşılığı olmayacaktır."bedelinin ödenmesi halinde serbest kalacağımın kararlaştırılmış olmasına rağmenÇıkış bedeli olarak Kayserispor ile yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı olarak feshederek Beşiktaş ile sözleşme imzaladım.bu süreçte, Kayserispor Başkanı'nınimza etmediğini, yerine diğer yöneticilerin bu sözleşmeyi imza ettiği vesporcu, aynı anda ve aynı odada karşılıklı imza edilen iki ayrı sözleşmeye imza atan yöneticilerden herhangi birinin,attığı ya datahmin edemez…yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerindenüzerine planlanan bu eylemlerininbir karşılığı olmayacağını temenni ederek, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı saygıyla belirtmek isterim.KAYSERISPOR Kulübü Onur Bulut transferi için Beşiktaş'tan gelen teklife 3.5 milyon Euro ve KDV olarak cevap verdiklerini, Beşiktaş'tan ise 1 milyon Euro tutarında bir havale yapıldığını bildirdi. Paranın iade edildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır" ifadesi kullanıldı.