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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Bana tezgah kurdular!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Bana tezgah kurdular!

Kayserispor Başkanı’nın ‘çıkış maddesi’ bulunan sözleşmeyi imza etmediği, beni sakinleştirmek için imza atıldığı yönünde açıklamalar yapıldı. Beni aldatmak üzerine planlanan eylemin hukuk önünde bir karşılığı olmayacaktır.”

"Kayserispor Başkanı'nın 'çıkış maddesi' bulunan sözleşmeyi imza etmediği, beni sakinleştirmek için imza atıldığı yönünde açıklamalar yapıldı. Beni aldatmak üzerine planlanan eylemin hukuk önünde bir karşılığı olmayacaktır."

SERBEST KALACAĞIM KARARLAŞTIRILMIŞTI

ÇIKIŞ bedelinin ödenmesi halinde serbest kalacağımın kararlaştırılmış olmasına rağmen anlam veremediğim bir şekilde Kayserispor tarafından 3.5 milyon Euro+KDV tutarında transfer bedeli talep edilmiştir. Çıkış bedeli olarak Kayserispor ile yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı olarak feshederek Beşiktaş ile sözleşme imzaladım.
GELİNEN bu süreçte, Kayserispor Başkanı'nın 'çıkış maddesi' bulunan sözleşmeyi imza etmediğini, yerine diğer yöneticilerin bu sözleşmeyi imza ettiği ve Onur Bulut'u tabiri caiz ise "idare etmek", "sakinleştirmek" için öylesine imza atıldığı yönünde açıklamalar yapıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

HİÇBİR sporcu, aynı anda ve aynı odada karşılıklı imza edilen iki ayrı sözleşmeye imza atan yöneticilerden herhangi birinin, sözleşmelerin hangisine gerçek imza, hangisine sahte veyahut 'öylesine' imza attığı ya da buna tenezzül edebileceğini tahmin edemez…
KAYSERISPOR yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerinin hukuk önünde bir karşılığı olmayacağını temenni ederek, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı saygıyla belirtmek isterim.

KAYSERİSPOR: ARTIK HUKUKİ ZEMİNDE TARTIŞACAĞIZ!

KAYSERISPOR Kulübü Onur Bulut transferi için Beşiktaş'tan gelen teklife 3.5 milyon Euro ve KDV olarak cevap verdiklerini, Beşiktaş'tan ise 1 milyon Euro tutarında bir havale yapıldığını bildirdi. Paranın iade edildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır" ifadesi kullanıldı.

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Bana tezgah kurdular!
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