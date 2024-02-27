Bardağın dolu tarafı savunma

Beşiktaş, Konya'dan sonra İstanbulspor maçını da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Fernando Santos'un koltuğa oturduğu günden bu yana oyunu eleştirilse de savunmanın yükselen grafiği dikkat çekti. Hücum performansı henüz istenilen seviyeye gelemeyen Kartal'ın savunması beklentileri aştı. Siyahbeyazlılar, Santos yönetiminde çıktığıPortekizli teknik adamın takımı, son 4 maçta da kalesini gole kapattı. Şubat ayında Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü tek gol, Türkiye Kupası'nda Antalya'yı 2-1 devirdiği maçta geldi.Siyah-beyazlıların 69 yaşındaki hocası, savunmada ideal dörtlüsünü de uzun arayışlar sonucu netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı;vetransferlerine rağmen takımın emektarıve'tan vazgeçmedi. İki yeni transferi kulübede oturtan Santos, kaptan Necip ile birlikte tribünlerin tepkilerine rağmenve istediğini aldı. İki oyuncu da son maçlarda iyi bir görüntü sergiledi.