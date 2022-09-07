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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Başkan Ahmet Nur Çebi’den sert sözler: Olaylar planlıydı

Başkan Ahmet Nur Çebi’den sert sözler: Olaylar planlıydı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park'ta amatör branşlar için düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunurken A.Gücü maçındaki olaylara da değindi. Çebi küfürlerin devamlılığına dikkat çekip, şöyle devam etti: "Ankaragücü seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam eden tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle süren bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Her şey planlı ve programlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı."

SALDIRGANA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya atlayıp siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a uçan tekme atan B.Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, 20 yaşındaki şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

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Başkan Ahmet Nur Çebi’den sert sözler: Olaylar planlıydı
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