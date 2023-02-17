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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Başkan Çebi Hatay’da

Başkan Çebi Hatay’da
Beşiktaş, depremlerde zarar görenler için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da çadır kent projesi başlatırken, Başkan Ahmet Nur Çebi, bazı yöneticilerle dün Hatay'ı ziyaret etti. AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Çebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün Antakya Atatürk Parkı'nda kurduğu çadır kentte depremzedelerle bir araya gelen Başkan, "Beşiktaş'ın taraftarları duygusaldır ve özeldir. Her renkten vatandaşımızın yaralarını sarmak için el birliği ile çalışıyoruz. Diğer kulüplerimiz de güzel işler yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Çebi Hatay’da
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