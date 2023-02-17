Başkan Çebi Hatay’da

Beşiktaş, depremlerde zarar görenler için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da çadır kent projesi başlatırken, BaşkanAhmet Nur Çebi, bazı yöneticilerledün Hatay'ı ziyaretetti. AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Çebi, İçişleri Bakanı SüleymanSoylu ve Sağlık BakanıFahrettin Koca ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün Antakya Atatürk Parkı'ndakurduğu çadır kentte depremzedelerle bir araya gelen Başkan, "Beşiktaş'ın taraftarlarıduygusaldır ve özeldir.Her renkten vatandaşımızınyaralarını sarmak içinel birliği ile çalışıyoruz. Diğerkulüplerimiz de güzel işleryapıyorlar. Onlara da teşekkürediyorum" dedi.