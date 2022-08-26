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Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:04 Son Güncelleme: 26.8.2022 10:04

Başkan Çebi'den TFF'ye çağrı! "21.45 maçları bizi olumsuz etkiliyor"

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Başkan Çebi’den TFF’ye çağrı! 21.45 maçları bizi olumsuz etkiliyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4 büyüklerin oynadığı maçların 21.45'te başlamasının kulüpleri olumsuz etkilediğini ifade etti. SABAH Spor'a konuşan Başkan Çebi, "Taraftarlar maçlara geç saatte gelemez. Futbol insanların keyif alacağı, aileleriyle, eş ve dostlarıyla vakit geçireceği bir aktivite. Bizim amacımız taraftarları daha fazla tribüne çekmek." dedi.

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 4 büyüklerin oynadığı maçlar 21.45'te başlarken bu durum maça giden seyircilerin çeşitli mağduriyetler yaşamasına neden oldu. Geç saatte biten karşılaşmalar sebebiyle ulaşımda zorluk çeken, sabaha karşı evde olan taraftarlar, saatlerin düzenlenmesini istiyor. TFF kanadı ise kulüplerin buna gönüllü olmadığını belirtti. Ancak Beşiktaş cephesi tam aksi görüşte.

OKULLAR DA AÇILACAK YAKINDA...

Konuya dair SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Taraftarlar maçlara geç saatte gelemez. Futbol insanların keyif alacağı, aileleriyle, eş ve dostlarıyla vakit geçireceği bir aktivite. Bizim amacımız taraftarları daha fazla tribüne çekmek. Onlara zorluk çıkarmak yerine daha güzel anlar yaşatmalıyız. Biz çocukları, gençleri, kadınları ve aileleri statlarda görmek istiyoruz. Bir iki maç sonra bu saatler düzelecek çünkü okullar açıldığında gençlerin, öğrencilerin de yoğun şekilde maçlara gelme isteği olacak" şeklinde konuştu.

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Başkan Çebi'den TFF'ye çağrı! "21.45 maçları bizi olumsuz etkiliyor"
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