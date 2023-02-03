Başkanların Borini zirvesi

Santrfora Aboubakar'ı alan, orta sahayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş, kanat transferi çalışmalarına hız verdi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek oyuncunun durumunu ve isteklerini sordu.Kırmızı-siyahlı kulüp, sözleşmesinde 2.5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan İtalyan yıldız için bu rakamdan geri adım atmazken siyah-beyazlılar söz konusu miktarı kabul etmedi. Kartal'ın, Borini'nin sezon sonu kontratının bitecek olması nedeniyleve kiralık oyuncu karşılığında noktalamayı planladığı öğrenildi.BEŞİKTAŞ'IN İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan'a kiralık teklifleri geldi. Genç oyuncuyu eski kulübü İstanbulspor ile birlikte Antalyaspor, sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etmek için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Bu sezon 3 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıkan, performansı yeterli olmadığı için geri planda kalan 21 yaşındaki sol stoper ile ilgili son kararı Şenol Güneş verecek.Vincent Aboubakar'ın görev yaptığı üç maçta tempo açısından takımın gerisinde olduğu açık bir şekilde görüldü. Beşiktaş'a gelmeden önce en son resmi maçına 3 hafta önce çıkan Kamerunlu golcüyü diğer arkadaşlarının seviyesine çekmek isteyen teknik heyet, bunun için 31 yaşındaki futbolcuya antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptırıyor.