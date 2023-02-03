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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Başkanların Borini zirvesi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Başkanların Borini zirvesi

Beşiktaş, 1 milyon Euro’nun altında bonservis bedelinin yanı sıra kiralık oyuncu teklifinde bulundu. Karagümrük ise futbolcunun 2.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinden geri adım atmadı

Santrfora Aboubakar'ı alan, orta sahayı da Hadziahmetovic ile güçlendiren Beşiktaş, kanat transferi çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılar, Southampton forması giyen Moussa Djenepo'nun ardından Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'yi de listesine dahil etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek oyuncunun durumunu ve isteklerini sordu.

KONTRATI BİTİYOR, TALEP ETTİĞİNİZ RAKAM ÇOK FAZLA
Kırmızı-siyahlı kulüp, sözleşmesinde 2.5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan İtalyan yıldız için bu rakamdan geri adım atmazken siyah-beyazlılar söz konusu miktarı kabul etmedi. Kartal'ın, Borini'nin sezon sonu kontratının bitecek olması nedeniyle transferi 1 milyon Euro'nun altında bir rakam ve kiralık oyuncu karşılığında noktalamayı planladığı öğrenildi.

EMRECAN IÇIN IKI TEKLIF BIRDEN
BEŞİKTAŞ'IN İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan'a kiralık teklifleri geldi. Genç oyuncuyu eski kulübü İstanbulspor ile birlikte Antalyaspor, sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etmek için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Bu sezon 3 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıkan, performansı yeterli olmadığı için geri planda kalan 21 yaşındaki sol stoper ile ilgili son kararı Şenol Güneş verecek.

ABOUBAKAR'A ÖZEL YÜKLEME!
Vincent Aboubakar'ın görev yaptığı üç maçta tempo açısından takımın gerisinde olduğu açık bir şekilde görüldü. Beşiktaş'a gelmeden önce en son resmi maçına 3 hafta önce çıkan Kamerunlu golcüyü diğer arkadaşlarının seviyesine çekmek isteyen teknik heyet, bunun için 31 yaşındaki futbolcuya antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptırıyor.

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