Başladığı işi bitiremiyor

Beşiktaş, bu sezon bir türlü gün yüzü görmüyor. Rafa Silva krizinin gölgesinde karşılaştığı Samsunspor ile yenişemeyen siyah-beyazlılar, üstünlüğü yakaladığı maçlardaki kâbusunu sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın da "Puan kaybettiğimizde öne geçip veriyoruz. Anlaşılır gibi değil" diyerek dert yandı. Hediye ettiği 12 puanla ligin en kötü takımı ünvanına sahip Kartal, rakiplerine yakalanmaktan kurtulamıyor.

ZİRVE ARTIK ÇOK UZAKLARDA

Derbide G.Saray'a (1-1) gol attıktan 43 dakika sonra ağlarını düşüren Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne (2-1) toplam 34 dakikanın ardından teslim oldu. Kasımpaşa'ya (1- 1) 28, F.Bahçe'ye (3-2) karşı toplamda 61 dakikada kaybetti. Son Samsun (1-1) sınavında ise 9 dakika sonra filelerinde gol gördü. Beşiktaş, avantajlı olduğu maçlarda ortalama her 30 dakikada bir ağlarında gole engel olamadı.