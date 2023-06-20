Bedava verin herkes kazansın

Siyah-beyazlılar, bonservis bedeli olmadan almayı hedeflediği 23 yaşındaki golcü için İngilizlere, “Oynatıp parlatalım, size sonraki satıştan pay verelim” mesajı gönderdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu gözüne kestirdi. Geçen sezonu Burnley'de kiralıkgeçiren ancak hem teknik tercihler hemde sakatlıkları nedeniyle forma şansıbulamayan milli golcüyü bonservissizalmak isteyen siyah-beyazlılar, İngilizkulübüne teklifini iletti. 1 yıllık daha kontratı bulunan 23 yaşındaki oyuncu için, "Bize verin oynatalım, buradakendisini yeniden bulsun ve milli takımageri dönsün. Ardından talipleri elbetçıkar, siz de sonraki satıştan payınızıalırsınız" önerisini iletti.
BRENTFORD SOĞUK BAKIYOR
Özellikle yerli rotasyonunda elini güçlendirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in, Halil'e oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Brentford cephesinin2020'de 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığıgenç futbolcudan gelir elde etmeyi hedeflediğive öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Yine de bu transferden vazgeçmeyen siyah-beyazlıların, oyuncuyla anlaşma sağladığı ve kulübünü ikna çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
BABA MESAJI VERDİ: NEDEN OLMASIN?
HALIL Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, transfer iddialarını doğruladı. Oğlunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını belirten baba Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var, düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" diye konuştu.
SADECE 151 DAKIKA!
Geçen sezon kiralık oynadığı Burnley'de aradığı şansı bulamayan Halil Dervişoğlu, 11 maça çıktı. 151 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol kaydetti.