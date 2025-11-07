Bekleme yapmayalım!

Bu sezon da ligde aradığını bulamayan Beşiktaş'ta ocak ayında taşlar yerinden oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroyu doğru bir yapıya kavuşturmak adına 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu belirtirken bu doğrultuda ilk hamlenin çok yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Kadrosunda 12 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, kontenjan problemi nedeniyle bazı futbolcularla vedalaşacak. Aksiyon alınacak ilk iki ismin sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek olduğu belirtildi. Svensson'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Jurasek'in de isteğe bağlı opsiyonlu kiralama mukavelesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda, bu oyuncularla ocak ayında yolları ayırmanın planını yapıyor. Svensson ve Jurasek'in menajerlerine gerekli bildirimin önümüzdeki günlerde yapılacağı gelen bilgiler arasında.



ORKUN: HEYECANIMIN KURBANI OLDUM

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla tepki çeken Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü günler süren sessizliğini bozdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Ben de bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım'' ifadelerini kullandı.

CEZALAR AÇIKLANDI!

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takım kaptanı Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı. Tecrübeli teknik adam 1, Orkun ise 2 maçtan men edildi. Yalçın, Antalyaspor karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak, 24 yaşındaki orta saha ise Antalya ve Samsun müsabakalarında takımını yalnız bırakacak.