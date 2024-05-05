Beklenen teklif mutlu etmedi

Beşiktaş'la olanolan Salih Uçan'ın beklediği teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetim,Ancak milli futbolcuya iletilen teklifin, takımdaki mevcut orta sahalar arasında en düşük rakam olmasından dolayı sonuca bağlanmadığı kaydedildi.Gedson'un 1.7, Amartey'in 1.8, Onana'nın 1.4, Amir'in 1.3, Chamberlain'in 2.5 milyon Euro kazandığı siyah-beyazlı takımda Salih, arkadaşlarının altında kalmak istemiyor.