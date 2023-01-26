Beni zorlama!

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle sağ stoper çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bir kez daha kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservisten aşağı düşmeyen Sassuolo ise bu kez biraz daha ılımlı ancak şartlar iki tarafı henüz orta noktaya yaklaştırmadı.Beşiktaş'ın 6 aylık kiralama ve oyuncunun yarım sezon için 700 bin Euro olan garanti ücretini ödeme teklifine karşılık İtalyan kulübü, 3.5 milyon Euro da zorunlu satın alma maddesini anlaşmaya ekletmenin peşinde.Buna sıcak bakmayan Sassuolo iseyanıtını siyah-beyazlılara iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekar masaya oturması ve anlaşma zemini araması bekleniyor.Bu sezon İtalyan ekibinde sadece 10 maçta görev yapan ve son 4 karşılaşmada kulübeden dışarı çıkamayan Kaan, daha fazla forma giyebilmek atına Sassuolo ile yollarını ayırmak istiyor.AMİR Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli, 500 bin Euro bonus ve kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Amir'e yapılan son önerinin ardından Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba'ya yönelik hamlede bulundu. 21 yaşındaki orta sahanın kulübüne 3 milyon Euro teklif edildi. Fransız ekibi ise kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.Beşiktaş'ın tecrübeli ortasahası Josef deSouza, Alanyaspor ileyarın oynanacak karşılaşmadagörev alamayacak. Kemiködemi nedeniyle ağrıları devameden ve takımla çalışmalardanda uzak kalan Brezilyalı futbolcunun,sonraki hafta oynanacakKaragümrük maçındaolup olmayacağı da net değil.Tecrübeli ismin sakatlığındankaynaklı ağrılarının geçmemesiperformansını ve dönüş süreciniolumsuz etkiliyor.