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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Beni zorlama!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beni zorlama!

Siyah-beyazlılar, Sassuolo’ya 500 bin Euro kiralama bedeli önerdi. İtalyan ekibi, 3.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma şartı koştu. Ancak Kara Kartal, bu teklife sıcak bakmıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle sağ stoper çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan'ı bir kez daha kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. 3 sezondur siyahbeyazlı kulübün gündemine gelen ancak şartlar gereği transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki futbolcu için İtalyanlara, 500 bin Euro kiralama bedeli içeren teklifte bulunuldu. Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bonservisten aşağı düşmeyen Sassuolo ise bu kez biraz daha ılımlı ancak şartlar iki tarafı henüz orta noktaya yaklaştırmadı.

700 BİN EURO'LUK MAAŞINI BİZ KARŞILAYALIM
Beşiktaş'ın 6 aylık kiralama ve oyuncunun yarım sezon için 700 bin Euro olan garanti ücretini ödeme teklifine karşılık İtalyan kulübü, 3.5 milyon Euro da zorunlu satın alma maddesini anlaşmaya ekletmenin peşinde. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi satın alma maddesinin zorunlu olmasını değil, opsiyonlu bir şekilde anlaşmaya dahil edilmesini istiyor. Buna sıcak bakmayan Sassuolo ise "Opsiyon ya zorunlu olur ya da Kaan'ı vermeyiz" yanıtını siyah-beyazlılara iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekar masaya oturması ve anlaşma zemini araması bekleniyor.

AYRILMAK İSTİYOR
Bu sezon İtalyan ekibinde sadece 10 maçta görev yapan ve son 4 karşılaşmada kulübeden dışarı çıkamayan Kaan, daha fazla forma giyebilmek atına Sassuolo ile yollarını ayırmak istiyor.

KABA'DA FARK 2 MİLYON EURO
AMİR Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli, 500 bin Euro bonus ve kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Amir'e yapılan son önerinin ardından Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba'ya yönelik hamlede bulundu. 21 yaşındaki orta sahanın kulübüne 3 milyon Euro teklif edildi. Fransız ekibi ise kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

JOSEF BU HAFTA YOK, K.GÜMRÜK'E ŞÜPHELİ
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, Alanyaspor ile yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak. Kemik ödemi nedeniyle ağrıları devam eden ve takımla çalışmalardan da uzak kalan Brezilyalı futbolcunun, sonraki hafta oynanacak Karagümrük maçında olup olmayacağı da net değil. Tecrübeli ismin sakatlığından kaynaklı ağrılarının geçmemesi performansını ve dönüş sürecini olumsuz etkiliyor.

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