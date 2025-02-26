‘Benim takımım negatif olamaz’

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, lider olarak gruptan çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi. Daha çok pozisyona girmeleri gerektiğini ifade eden Norveçli hoca, takımdaki değişim hakkındaki soruya, "İlk geldiğimde takımın içinde bulunduğu durum zordu.Ben oyuncularımın vücut dilinin negatif olmasını kabul etmiyorum.Futbolda olan şey, birlikte hareket etmektir" dedi.