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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Berkay kritik eşikte!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Berkay kritik eşikte!

Teknik direktör Güneş’in gözdesi olan genç futbolcunun performansı tersini söylüyor. İstanbulspor’un istediği oyuncu, kaderini kendisi belirleyecek

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar'dı. Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Berkay için, "İzlediğim maçlarda beğendim. Kafası havada oynuyor. İyi bir oyuncu" demişti. Ancak genç futbolcu, Güneş'in bu ilgisine karşılık veremedi. Fiziksel olarak hem idmanlarda hem de son İstanbulspor maçında yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı. Özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncu tam anlamıyla yol ayrımında bulunuyor. İstanbulspor'un da ara transferde talip olduğu siyahbeyazlı orta saha, eğer fiziksel olarak beklenen seviyeye gelmez ve yetersiz görünürse kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.

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Berkay kritik eşikte!
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