Berkay kulübeye, Josef 11’e

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti. Ankaragücükarşılaşmasında yaşanan olaylarsonrası duygusal açıdan sıkıntılıgünler geçiren tecrübeli oyuncu,İstanbulspor maçıyla birliktetakıma geri dönüyor. Josef'in karşılaşmada 11'de görev alacağı ve Berkay Vardar'ın yerine forma giyeceği kaydedildi. 33 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle birlikte savunmanın önünü sigorta altına alacak olan teknik direktör Valerien İsmael, Salih ve Gedson'u biraz daha öne sürerek takımın hücum gücünü artıracak.