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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Beşi bir yerde!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşi bir yerde!

Son 3 karşılaşmadan sadece 2 puan alabilen Kartal’da, Aboubakar ve Hadziahmetovic’in yanı sıra diğer yeni transferler Colley, Onur ve Maxim’in de forma giymesi bekleniyor

Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de pek fazla umudu kalmayan Beşiktaş, ligi en iyi noktada bitirmek ve gelecek sezonun temellerini atmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle ara transferde Aboubakar'ın ardından Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim takviyelerini gerçekleştirdi. Bu oyuncuların tamamının hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçında 11'de olması bekleniyor.



ORTA SAHADAN BEKLENTİ BÜYÜK
Kayserispor'dan 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak transfer edilen ve iki kulüp arasında büyük sorun yaşanmasına neden olan Onur Bulut, sol bekte görev yapacak. Ayrıca Romain Saiss'ın bölgesine transfer edilen Omar Colley de Güneş'in bizzat istediği isimdi. Gambiyalı stoperin, Tayyip Talha Sanuç ile partner olacağı kaydedildi. Kartal'da sezon başından bu yana orta sahada istenilen verim alınamayan oyuncular da değişiyor. Pazar günü Gedson Fernandes, yanında Amir Hadziahmetovic, önlerinde ise Maxim sahaya çıkacak.

İŞTE YENİ BEŞİKTAŞ

Mert
Rosier
Tayyip
Colley
Onur
Hadziahmetovic
Gedson
Redmond
Maxim
Cenk
Aboubakar

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