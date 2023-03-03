Beşi bir yerde!

Son 3 karşılaşmadan sadece 2 puan alabilen Kartal’da, Aboubakar ve Hadziahmetovic’in yanı sıra diğer yeni transferler Colley, Onur ve Maxim’in de forma giymesi bekleniyor
Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de pek fazla umudu kalmayan Beşiktaş, ligi en iyi noktada bitirmek ve gelecek sezonun temellerini atmak istiyor. Siyah-beyazlıyönetim, teknik direktör ŞenolGüneş'in isteğiyle ara transferdeAboubakar'ınardından AmirHadziahmetovic,Omar Colley, OnurBulut ve AlexandruMaxim takviyelerinigerçekleştirdi. Bu oyuncuların tamamının hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçında 11'de olması bekleniyor.
ORTA SAHADAN BEKLENTİ BÜYÜK
Kayserispor'dan 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak transfer edilen ve iki kulüp arasında büyük sorun yaşanmasına neden olan Onur Bulut, sol bekte görev yapacak. AyrıcaRomain Saiss'ın bölgesinetransfer edilen Omar Colley deGüneş'in bizzat istediği isimdi. Gambiyalı stoperin, Tayyip Talha Sanuç ile partner olacağı kaydedildi. Kartal'da sezon başındanbu yana orta sahada istenilenverim alınamayan oyuncularda değişiyor. Pazar günü Gedson Fernandes, yanında Amir Hadziahmetovic, önlerinde ise Maxim sahaya çıkacak.