Beşi bir yerde!

Şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de pek fazla umudu kalmayan Beşiktaş, ligi en iyi noktada bitirmek ve gelecek sezonun temellerini atmak istiyor.Bu oyuncuların tamamının hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçında 11'de olması bekleniyor.Kayserispor'dan 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak transfer edilen ve iki kulüp arasında büyük sorun yaşanmasına neden olan Onur Bulut, sol bekte görev yapacak.Gambiyalı stoperin, Tayyip Talha Sanuç ile partner olacağı kaydedildi. Kartal'daPazar günü Gedson Fernandes, yanında Amir Hadziahmetovic, önlerinde ise Maxim sahaya çıkacak.