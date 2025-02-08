Beşiktaş ‘16.00’ dedi Sivas’ın hocası veto etti

Ligde bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın saatinin 19.00'dan 16.00'ya alınması için TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlılar, şehirde akşam hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesinin beklendiği ve bu durumun sporcu sağlığını etkileyeceği gerekçesiyle talepte bulunmuştu. Ev sahibi yönetimin konuya sıcak yaklaştığı ancak Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın, mücadelenin erkene alınmasını istemediği öğrenildi. Sivas cephesinden onay gelmeyince saat değişmedi. Bu arada Beşiktaş'ta Necip, Paulista, Emrecan, Tayyip Talha ve Zaynutdinov sakat. Rafa Silva ise sarı kart cezalısı