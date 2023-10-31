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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan açıklama: Üzerime düşeni yapacağım

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan açıklama: Üzerime düşeni yapacağım

Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kara bulutların dağılması için kendime düşen neyse onu yapacağım.”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beyaz bir sayfa açmaları gerektiğini söyleyen Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş camiasının ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia, tekrar ayağa kalkacak. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kara bulutların dağılması için kendime düşen neyse onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. 11 puan da kapanır, 15 puan da kapanır."

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA daha önce 17 Aralık olarak duyurulan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihi değişti. Siyahbeyazlı kulüpten gelen açıklamada, "Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine tarih öne çekilmiştir" denildi. Seçimin 3 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan açıklama: Üzerime düşeni yapacağım
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