Beşiktaş asla kontratak oynamaz!

Konyaspor karşısında ikinci yarıda gelen gollerle 3 puanı kazanan Beşiktaş'ın Portekizli hocası Fernando Santos, oyunu şu sözlerle değerlendirdi: "Ardından biraz düzeldik. Topu daha iyi kullanmaya gayret ettik ama yeterli değildi. İkinci yarı tamamen durumu değiştirdik.İkinci yarı gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi.Beşiktaş asla kontratak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Göreve başlayalı 40-45 gün oldu. Tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yapmaya başladık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. Takım olamadık. En kısa sürede çözeceğiz"BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Fernando Santos, iç saha performansıyla adını tarihe kazıdı. Evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0 mağlup eden, Adana Demirspor ile de 0-0 berabere kalan Portekizli hoca, siyah-beyazlı takımın başında ligdeki ilk 4 müsabakasında kalesinde gol görmeyen ikinci teknik adam oldu. Daha önce aynı başarıya Alman çalıştırıcı Horst Buhtz (4 maç, Aralık 1972-Ocak 1973) ulaşmıştı.