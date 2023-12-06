Beşiktaş Başkanı Arat mazbatayı aldı, müjdeyi verdi: Transfer olacak

Beşiktaş'ın 35. Başkanı olarak seçilen Hasan Arat, dün Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Futbol şubesi içinHerkes şaşırıyor ama biz şaşırmıyoruz. Bu yol Beşiktaşlılar'ın yoludur" ifadelerini kullanan Arat, şu mesajları verdi:Hepimizin davası Beşiktaş'tır.Her türlü evrak elinizde olacak.Biraz önce Serdal Adalı ile telefonda görüştüm. Şunu rica ettim; kendisinin yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşlardan faydalanmak isteriz dedim. Hazır motive olmuşlar, çok kıymetli arkadaşlar var.dedi.Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Her inişin bir çıkışı vardır. Sıkıntılı günler geçecek.Taraftarımız moralli olsun. Çekişme içinde değiliz. Herkes görsün.Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri ve özellikleifade etmek istiyorum.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Arat'ı telgrafla kutladı. Kulüpten yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadeleri paylaşıldı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'na seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim."Hüseyin Yücel: İkinci Başkan Onur Göçmez: Asbaşkan Mete Vardar: Asbaşkan Cüneyt Sezgin: Genel Sekreter Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası Altın Mimir: Hukuk Kurulu Başkanlığı Kaan Şakul: Finansman ve A.Ş.'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar: Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Basın Sözcüsü Işıl Zeybek: İletişim Sorumlusu Ekrem Keçoğlu: Divan Kurulu, Dernek, Taraftar ve Amatör Şube İlişkileri Kadir Kılıç: Divan Kurulu, Dernek, Taraftar ve Amatör Şube İlişkileri Çağlayan Tuğal: Tesislerden Sorumlu Burak Aslan: Kamu İlişkileri SorumlusuFUTBOL Şubesi'nin başına geçen ve basın sözcülüğü görevini de yürütecek olan Feyyaz Uçar, F.Bahçe derbisi için konuştu. Yeniden kolej havası yaratmak istediğini belirten Uçar, "Derbiyle başlangıç yapmak güzel olacak. İnşallah taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dedi.