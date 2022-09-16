Beşiktaş Başkanı Çebi'den Necip Uysal sözleri! "Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın bu sene her zamanki gibi şampiyonluğa oynayacağını belirterek, "Bir, bu sene bu takım şampiyonluğa oynayacak. İki, bunu bu hocayla yapacak. Üç, elimizdeki kadro muhteşem. Dört, yabancı sayısında bu kadar ısrar olmamalıydı, rekabeti öldürüyor." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, cenaze töreni için geldiği Karabük'te gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluğa oynayacaklarını vurgulayan Çebi, "Şampiyonluğa oynadığımızın işaretlerini takımın performansında görüyoruz. Hocamdan çok memnunun. Her spor adamı eleştirilebilir, bu işin doğasında var çünkü insanoğlunun en iyi bildiği şey futbol, herkes futboldan çok iyi anlıyor." diye konuştu.